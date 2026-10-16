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Kristijan Koloko na korak od Crvene zvezde: Ovo pojačanje je čekao Ibon Navaro

Kristijan Koloko na korak od Crvene zvezde: Ovo pojačanje je čekao Ibon Navaro

Autor G.A. Izvor mondo.rs
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Crvena zvezda je blizu dovođenja Kristijana Koloka, snažnog centra iz Kameruna, koji je nedavno napustio NBA ligu.

Crvena zvezda je blizu dovođenja Kristijana Koloka Izvor: Kevin C. Cox / Getty images / Profimedia

Crvena zvezda je na korak od dovođenja novog centra, a to će po svoj prilici biti Kristijan Koloko (26, 211 cm). U pitanju je Kamerunac koji se već nekoliko dana unazad i spominjao kao opcija za Crvenu zvezdu, a prema informacijama portala iz Španije "La Central ACB", dogovor je sada jako blizu.

Prema nezvaničnim informacijama, Crvena zvezda je u ozbiljnim pregovorima sa Kolokom koji je nedavno dobio otkaz u NBA ligi, pošto je Nju Orleans odlučio da je višak i nije ga imao u planovima.

Na taj način, Koloko je postao jedan od interesantnijih igrača za klubove iz Evrolige koji su i čekali "čistku" pred početak nove sezone u NBA, kada brojni igrači postaji slobodni agenti. Osim Zvezde, još nekoliko klubova spominjalo se kao potencijalna destinacija za Koloka, a čini se da će klub sa Malog Kalemegdana pobediti u ovoj "jurnjavi".

Ko je Kristijan Koloko?

Radi se o snažnom centru iz Kameruna koji je rođen 2000. godine i kao dete trenirao je fudbal, pa košarku, a zatim je sa 17 godina otišao da se obrazuje u Sjedinjenim Državama. Dobio je stipendiju jedne srednje škole u Kaliforniji, pa je potom studirao na Arizoni. Izabran je kao 33. pik druge runde na NBA draftu 2022. godine, kada su ga "pokupili" Toronto Reptorsi. Igrao je još za Lejkerse, Memfis, Atlantu i San Antoniju, odnosno za njihov razvojni tim Ostin.

Igrao je Ljetnu ligu u dresu Pelikansa, ali nije uspeo da se preporuči za dugoročan ugovor. Za sada je odigrao 122 utakmice u NBA ligi uz prosek od 2,8 poena i 2,8 skokova.

Ništa od Petruševa?

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Ukoliko se ispostavi da je Crvena zvezda na kraju i dovela Kristijana Koloka, ostaje da se vidi i da li to znači i da se "zatvara" priča oko Filipa Petruševa koji je bio prvi pik Ibona Navara i rukovodstva kluba. Zvezda se raspitivala za svog nekadašnjeg košarkaša, ali ga nije puštao trener Ćavi Paskval, kod koga je ove sedmice počeo više da igra.

Zvezda inače ima problem sa centarskom linijom jer je povrijeđen Džonatan Motli, problema ima i Ebuka Izundu, tako da je trenutno samo na raspolaganju Semi Odželej.

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Tagovi

KK Crvena zvezda košarka

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