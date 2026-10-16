Zvezda uhvatila ritam, ali je čeka ozbiljan test: Pariz stiže u Beograd da pomrsi konce

Crvena zvezda u petak od 20 sati dočekuje Pariz u šestom kolu Evrolige

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Crvena zvezda je poslije ne tako sjajnog starta u Evroligi stigla do preokreta. Iako u prvi mah tim nije "kliknuo", sad gledamo seriju ekipe Ibona Navara i sve bolju igru crveno-bijelih. Nekad je to bilo na "mišiće", nekad je ekipa sa Malog Kalemegdana bila dominantna i hrabra. Sve u svemu, sad je pred njima novi zadatak, pošto u petak od 20 sati dočekuju Pariz u Beogradskoj areni.

Ako je suditi po prošloj sezoni, Ognjenu Dobriću leži Pariz, pa bi možda mogao da ponovi dobro poznati rekord - pet trojki u pobjedi nad ovim timom. I Džaredu Batleru prija ovaj novajlija u Evroligi, koji je prošle sezone u posljednjoj dionici u Parizu ubacio nevjerovatna 22 poena, a susret je završio sa 31 poenom, što je još jedan rekord. Pa, iako njih dvojica ne budu na vrhuncu, utisak je da postoje igrači koji bi u timu mogli da nadomjeste loše veče.

Krcata je lista igrača koji imaju veliki doprinos u Crvenoj zvezdi. Kris Džouns sa sve većom minutažom pokazuje sve više umijeća, a Semi Odželej je zbog izostanka centara morao da se dokazuje na sve moguće načine i čini se - ide mu sjajno. Košarkaš crveno-bijelih je na posljednje četiri utakmice imao najmanje 12 indeksnih poena korisnosti, što dokazuje da je u sjajnoj formi. Uz to je trenutno 10. igrač takmičenja po broju skokova, dok je Ebuka Izundu peti u konkurenciji ofanzivnih skokova sa po tri na utakmici.

Važno je istaći da je i Nikola Đurišić napokon debitovao za crveno-bijele u Evroligi. Jasno je da će njegova uloga vremenom rasti, ali je u prvom meču dobio solidnih 11 minuta i za to vrijeme je postigao dva poena. Partije Patrika Boldvina su takođe sve češće i on polako postaje deo tima, pa iako Zvezda već sad niže pobjede, jasno je da će njen tim tek dostizati dobru formu.

Od koga strepi Crvena zvezda?

Naravno, neophodno će biti da crveno-bijeli obrate pažnju na Nadira Hifija, koji u 19 od posljednjih 20 utakmica bilježi najmanje 10 poena. Ipak, još nije jasno da li će Francuz igrati, pošto je preskočio meč protiv Virtusa, ali ako se nađe na terenu, biće veliki problem za domaćina. Ostvaruje i po jednu trojku na gotovo svakom meču, ali nije jedini koji bi mogao da poremeti crveno-bijele.

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Ako Ibon Navaro reši da snage u odbrani usmeri ka Hifiju, imaće druge probleme. Tajson Etien je sjajan igrač koji poene uglavnom postiže izvan linije 6,75, a na poslednja dva meča igra nevjerovatno - ASVEL-u je ubacio 27 poena, a Virtusu 23. Ti Džej Voren je još jedan od igrača o kojem se priča sa dozom predostrožnosti u timu Pariza, posebno ako znamo da je na tri od pet mečeva imao dvocifren učinak. Iako ga nije služio šut za tri poena, uspio je Virtusu da smesti 19 poena, ali i Žalgirisu 14, kao i Partizanu.

Šta je rekao Ibon Navaro?

Crvena zvezda je u nizu pobjeda i dobrih mečeva, posle ne tako sjajnog starta u Evroligi, osvanulo je sunce na Malom Kalemegdanu. Iako crveno-beli igraju na domaćem terenu i protiv tima koji nije sjajan u elitnom takmičenju, to nije garancija da će ostvariti pobjedu. Trenutni cilj Ibona Navara svakako je da održi kontinuitet, posebno da tim ne posustane poslije sjajnih mečeva.

"Najteže je zadržati fokus na narednoj utakmici, naročito kada sve izgleda crno ili bijelo. Nema mesta opuštanju. Ako nismo dovoljno pametni da razumemo da je pred nama još dug put, napravićemo ozbiljnu grešku. Moramo da se usredsredimo na ono što smo radili dobro, ali i na stvari u kojima nismo bili na potrebnom nivou. Te greške su veoma važne i moramo da ih ispravimo pred sljedeći meč. Kada se suočite sa ekipom koja zahtjeva toliko koncentracije i napora, upravo je to najteži dio", rekao je Španac.

"Pariz je jedna od ekipa koja protivnike najčešće tjera na izgubljene lopte, postiže mnogo poena nakon takvih grešaka i spada među najbolje kada je riječ o ofanzivnom skoku. Iza nas je utakmica protiv tima koji u prosjeku šutira 32 trojke po meču, dok Pariz upućuje čak 36 takvih šuteva. Uz to, njihov prethodni protivnik pokušao je 40 puta za tri poena. Sve to zahtjeva visok nivo koncentracije i intenziteta. Ako pomislimo da će dobra igra doći sama od sebe, samo zato što to očekujemo, napravićemo veliku grešku. Navijačima mogu da kažem da nas čeka veoma duga utakmica. Protiv Pariza ne možete unaprijed da otpišete meč, niti da budete sigurni u pobedu, jer zbog brzine i ritma njihove igre rezultat može da se promeni za samo minut, kao što se njima dogodilo juče. Očekuje nas dug meč", zaključio je Ibon Navaro.

Igraće i Ebuka Izundu?

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Crvena zvezda je dobila dobre vijesti. I dalje nije sasvim sigurno, ali velike su šanse da se na terenu nađe i centar Ebuka Izundu, koji je u meču protiv Budućnosti izvrnuo zglob. Suvišno je pričati, pa iako nije u prošlogodišnjoj formi, koliko je njegov izostanak bio težak za crveno-bijele, posebno ako znamo da je tim Ibona Navara prethodno ostao i bez Džonatana Motlija, "najbombastičnijeg" pojačanja ovog leta.

Crvena zvezda je već navikla na probleme na poziciji centra, ali daleko od toga da je timu Ibona Navara bilo lako u Vilerbanu. Ipak, crveno-bijeli su uspjeli da izvuku pobjedu u važnom meču i na važnom gostovanju. Izostanak Izundua i Motlija bio je veliki problem za Navara, ali je Semi Odželej bio spreman da popuni sve kolone na oba kraja terena, kako se taj nedostatak ne bi primijetio. S druge strane, Izundu možda ne bilježi sjajne utakmice kao minule sezone, ali je jasno da je u fazi traženja najboljeg izdanja, pa će crveno-bijeli, posebno posle povrede, morati još malo da se strpe.

Izundu je na četiri utakmice bilježio 5,5 poena i pet skokova, ali je u sezoni za nama bio znatno uspješniji sa osam poena i 4,2 skoka po susretu. Igrao je i 14,3 minuta, a iz igre je imao sjajne procente, čak 71 odsto uspješnosti.

Gdje gledati meč Crvena zvezda - Pariz?

Meč je na programu u 20 sati u Beogradskoj areni. Crveno-bijeli će u šestom kolu Evrolige dočekati Pariz, a utakmicu možete pratiti na Arena Premium 1, ali i uz lajv tekstualni prenos na MONDU i uz našeg izveštača sa lica mjesta.

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