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Statistika koja će sve zbuniti: Kako stoje Zvezda i Partizan poslije pet kola Evrolige?

Statistika koja će sve zbuniti: Kako stoje Zvezda i Partizan poslije pet kola Evrolige?

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Košarkaši Crvene zvezde i Partizana na tabeli su peti, odnosno osmi tim, ali postoje parametri koji više govore o formi "vječitih".

Kako stoje Crvena zvezda i Partizan poslije pet kola Evrolige Izvor: MN PRESS

Šesto kolo Evrolige startuje ovog četvrtka, a statistika otkriva kako timovi napreduju iz kola u kolo. Košarkaši Crvene zvezde su i dalje najgori po ofanzivnom rejtingu, dok su nedostatke u napadu nadomjestili dobrom defanzivom, po čemu su drugi najbolji tim u elitnom takmičenju.

Što se tiče vrijednosti Partizana, oni se po ofanzivnom rejtingu nalaze na 14. mjestu, dok imaju četvrtu najbolju odbranu u ligi. Kada govorimo u ukupnom net rejtingu (razlika između ofanzivnog i defanzivnog rejtinga), prednjači Panatinaikos, slijede Fenerbahče i Olimpijakos.

Prema ovom statističkom parametru, Partizan je sedmi, a Crvena zvezda osma.

Šta čeka Zvezdu i Partizan?

Košarkaši Crvene zvezde vezali su tri pobjede u Evroligi i u petak će ugostiti ekipu Pariza u Beogradskoj areni. Sa druge strane, Partizan ima daleko teži zadatak, pošto gostuje jednom od najboljih timova, ekipi Fenerbahčea. Po završetku duplog kola čeka nas prvi vječiti derbi u sezoni, koji je zakazan za 22. oktobra, a do kraja mjeseca nas čekaju još dva kola.

Izabranici Đoana Penjaroje će dočekati Makabi i Bajern Minhen, dok će Partizan imati dva gostovanja - Asvelu i Žalgirisu. Što se tiče tabele, Crvena zvezda je peta poslije pet kola, dok je Partizan osmi, u narednim mečevima dobićemo odgovor na pitanje - da li su vječiti spremni za iskorak u Evropi?

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Tagovi

KK Crvena zvezda KK Partizan košarka Evroliga

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