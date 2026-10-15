Ibon Navaro smiruje strasti pred Pariz: "Neće igrati ako ne bude 100 odsto spreman"

Španac Ibon Navaro imao je važnu poruku navijače pred novi duel u Beogradskoj areni.

Izvor: MN PRESS

Trener Crvene zvezde Ibon Navaro govorio je pred meč šestog kola Evrolige protiv Pariza. Utakmica je na programu u petak od 20 časova u Beogradskoj areni, a Španac i dalje nije mogao da potvrdi da li će u sastavu imati Ebuku Izundua. Naglasio je da tim ne smije da se opusti nakon tri vezane pobjede i da je pred njima i navijačima dosta lijepih, ali i ružnih trenutaka.

Imao je jasnu poruku za navijače koji su bili skeptični nakon dva vezana poraza na startu Evrolige, ali i za one koji su "poletjeli" poslije rušenja Dubaija.

"Kada odigraš tri utakmice zaredom kod kuće i ne ispuniš očekivanja, odjednom je sve užasno. Ali ja ne mogu da kontrolišem očekivanja drugih. Ono što mogu da pokušam da kontrolišem jesu naša očekivanja, naša koncentracija, energija i učinak. Na to moramo da budemo fokusirani. Ako pomislimo da će samo zato što smo pobijedili u tri uzastopne utakmice sutra protiv Pariza sve biti lako i tako počnemo utakmicu, bila bi to ogromna greška."

Trener Zvezde je detaljno analizirao narednog rivala. "Pariz je, zapravo, jedna od ekipa koja iznuđuje najviše izgubljenih lopti, jedna od ekipa koja postiže najviše poena nakon protivničkih izgubljenih lopti i jedan od najboljih timova u ofanzivnom skoku. Dolazimo sa utakmice protiv ekipe koja je u prosjeku šutirala 32 trojke po meču, a ovi momci u prosjeku šutiraju 36! Uz to, u prethodnoj utakmici su uputili 40 šuteva za tri poena. To zahtijeva koncentraciju i intenzitet. Ako pomislimo da će se sve samo od sebe dogoditi, da će utakmica doći na svoje mjesto zato što tako mora da bude, napravićemo veliku grešku."

Imao je poruku za navijače Crvene zvezde. "Da ih očekuje veoma duga utakmica. Protiv Pariza nikada ne možete da kažete da je meč izgubljen ili dobijen, zbog ritma kojim igraju i tempa koji nameću. Utakmica može da se promijeni za jedan minut, kao što se, na primjer, dogodilo juče. Zato nas očekuje duga utakmica."

Šta je sa Ebukom i Motlijem?

Izvor: MN PRESS

Ono što može da raduje crveno-bijele je to što Ebuka Izundu nije doživio težu povredu, a odluka o njegovom nastupu protiv Pariza biće doneta na dan utakmice. Motli se vratio individualnim treninzima i njegov oporavak ide u pravom smjeru.

"Samo je šutirao. Ništa više. Ali, bolje je", rekao je Španac i osvrnuo se na status drugog centra:

"Bio je na terenu tokom 50 odsto treninga. Nije izgledao loše, ali, naravno, svaki igrač koji je na terenu mora da bude potpuno spreman. Posebno on jer je energičan igrač. Ako nije na 100 odsto, neće biti dio tima."

Ponovio je da tim i dalje nije dostigao nivo koji on želi, ali slabosti uspijevaju da nadomeste karakterom.

"Možete to nazvati karakterom, mentalnom snagom ili kako god želite. Ali, naročito u drugom poluvremenu, bilo je previše stvari koje su mogle da vas slome i bace na pod, nakon čega više ne biste ustali jer biste rekli: 'Dosta je, ne mogu više.' Međutim, ekipa je nastavila da vjeruje u ono što smo radili. Uprkos svim udarcima koje smo primili, ostali smo na terenu i borili se do kraja. Srećom, uspjeli smo da pobijedimo. To je vjerovatno jedna od stvari kojima sam najzadovoljniji. Ipak, moramo bolje da sprovodimo određene stvari u djelo, posebno u prvom poluvremenu. Vremenom će doći i veća preciznost u našoj igri."

"Biće lijepih i ružnih trenutaka"

Vidi opis Ibon Navaro smiruje strasti pred Pariz: "Neće igrati ako ne bude 100 odsto spreman" Asvel Crvena zvezda Evroliga Asvel Crvena zvezda Evroliga Asvel Crvena zvezda Evroliga Asvel Crvena zvezda Evroliga Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MOURAD ALLILI / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 4 1 / 4 Izvor: MOURAD ALLILI / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 4 2 / 4 Izvor: MOURAD ALLILI / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 4 3 / 4 AD Izvor: MOURAD ALLILI / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 4 4 / 4

Govorio je i o hemiji unutar ekipe. "To je proces. Hemiji je potrebno mnogo vremena da se izgradi, a može da se uništi veoma brzo. Još smo u procesu njenog učvršćivanja i izgradnje stabilnih temelja. Doći će teški trenuci. Ovo je maraton, a mi smo tek odigrali petu utakmicu. Mnogo lijepih stvari će se dogoditi, ali biće i mnogo loših, pa čak i užasnih trenutaka. Što je hemija među igračima snažnija, to ćemo biti stabilniji kada naiđu takvi periodi."

Kako bi onda definisao hemiju? "Znate da sam studirao hemiju? Ona se zasniva na temeljima, vrijednostima i tome koliko poštujete te vrijednosti u svemu što radite. Ne samo na terenu već i van njega - u odnosu sa vama novinarima, sa navijačima, u svlačionici, tokom ručka, u autobusu, na večeri ili na aerodromu. Vrijednosti određuju jedan tim, kako na terenu tako i van njega. Sve mora da bude zasnovano na tim vrijednostima. One moraju da vam budu poput Biblije - šta god da radite, morate da se vodite njima. Upravo je to slučaj u našem timu", zaključio je trener Zvezde.

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(MONDO)