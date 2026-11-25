Nevjerovatna situacija dogodila se u decembru 2017. godine sa Dijegom Armandom Maradonom i Irinejom Bulovićem.

Izvor: Printscreen/YouTube/Богољубље/JUAN VRIJDAG / AFP / Profimedia

Dijego Armando Maradona jedan je od najvećih fudbalera svih vremena, Lionel Mesi kaže da je bolji i od njega. Nažalost, preminuo je 25. novembra 2020. godine. Ali, ono što se još o njemu zna jeste da je imao lijepe veze sa Srbijom. Igrao je i protiv Crvene zvezde i reprezentacije Jugoslavije.

I ne samo to. U decembru 2017. godine u Rusiji je imao susret sa zvaničnicima Srpske pravoslavne crkve. Bilo je to u vrijeme žrijeba za Svjetsko prvenstvo 2018. godine kada se u liftu jednog hotela desio susret za pamćenje.

Vidi opis Maradona u liftu upoznao Irineja: Tražio pravoslavni blagoslov, pa je poljubio ikonu na grudima Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: (MN Press - T.Mihajlović), MN Press arhiva Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: (MN Press - T.Mihajlović), MN Press arhiva Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: (MN Press - T.Mihajlović), MN Press arhiva Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: (MN Press - T.Mihajlović), MN Press arhiva Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: (MN Press - T.Mihajlović), MN Press arhiva Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: (MN Press - T.Mihajlović), MN Press arhiva Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: (MN Press - T.Mihajlović), MN Press arhiva Br. slika: 7 7 / 7

Tada su vladika Irinej Bulović i episkop mohački Isihije sa svitom otišli na proslavu stogodišnje obnove Patrijaršije u Ruskoj pravoslavnoj crkvi.

Kako je došlo do susreta?

O susretu sa Maradonom je pričao episkop Isihije koji dobro pamti šta se tada desilo.

"U atmosferi globalnog velegrada, u hotelu kroz čiji hol, kao na pokretnoj traci, defiluju najznačajnije i najpoznatije svjetske ličnosti, u lift je, potpuno iznenada, zajedno sa nama, ušao i oniži crnpurasti čovjek, kovrdžave kose i sa upadljivim osmijehom na licu. Odmah sam prepoznao da se radi o fudbalskom čarobnjaku, koji je gotovo sam pobijedio favorizovanu reprezentaciju Engleske na Svjetskom prvenstvu 1986. godine", rekao je Isihije.

Poljubio mu ikonu na grudima

Tada se dogodila i jedna situacija koju nikada neće zaboraviti.

"I on je, rekao bih, bio iznenađen, vidjevši dvojicu visokih, od njega skoro dvostruko viših ljudi, u crnim mantijama, sa dugim bradama i kamilavkama na glavama. Već na prvi pogled, u njemu smo prepoznali dobrog čovjeka, skromnog hrišćanina i bogobojažljivog vjernika jer je odmah pokazao izuzetno poštovanje - prosto se 'ukipio' pred vladikom Irinejem. Upitao je vladiku da li može da poljubi ikonu Presvete Bogorodice na njegovim grudima (panagiju) i zamolio da ga vladika Irinej blagoslovi".

Zanimljivo je bilo i da episkop Irinej nije znao o kome se radi, jer ne prati sport.

"Preosvećenom episkopu Irineju, za koga je opštepoznato da ne prati sport, brzo sam objasnio ko je naš saputnik u liftu moskovskog hotela. Naravno, on je dostojanstveno i sa osmijehom, pozvao našeg brata Dijega Armanda, kao iskrenog i bogoljubivog hrišćanina, da cjeliva panagiju na vladičinim grudima, blagoslovio ga na naš pravoslavni način i poželio mu da ga Presveta Bogorodica prati u svakom dobrom djelu koje preduzima. Eto, takav je bio Maradona. Bog neka mu podari Carstvo nebesko", zaključio je Isihije.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!