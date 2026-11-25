Dejan Stanković bi mogao da preuzme Al Ahli u Egiptu nakon smjene trenera. U toku su pregovori o uslovima saradnje.

Izvor: MN PRESS

Bivši trener Crvene zvezde Dejan Stanković bi karijeru mogao da nastavi u Egiptu gdje je Al Ahli ostao bez trenera. Prema pisanju "Kora1two" Stanković je u direktnom kontaktu sa potencijalno novim timom, kako bi se upoznao sa zahtjevima i uslovima kluba, ali i kako bi predstavio svoja očekivanja.

"Al Ahli je stupio u kontakt sa agentom srpskog trenera Dejana Stankovića kako bi saznao njegove zahtjeve za preuzimanje ekipe, nakon što je uprava kluba objavila odlazak marokanskog trenera Huseina Amute poslije poraza od Piramidsa u devetom kolu egipatskog prvenstva rezultatom 2:0", navodi se u tekstu.

Konkretni koraci su preduzeti još prije nekoliko dana kad je zasjedao upravni odbor kluba koji je ustanovio nekoliko domaćih trenera koji bi mogli da preuzmu tim u narednom periodu. Među njima se spominjao Hosal El Bardi koji vodi Al Ahli Tripoliju, ali i Sami Kamsan, koji je trener Al Mokavluna.

Međutim, predsjednik Al Ahlija Jasin Mansur je insistirao na angažovanju stranog trenera.

Zašto je došlo do smjene trenera?

Navijači su žestoko kritikovali stručni štab i igrače zbog loše igre samo u posljednjem meču. Al Ahli je doživio prvi poraz u sezoni i zbog toga je pao na treće mjesto nacionalnog takmičenja i ima 20 bodova. Trenutno skor kluba je šest pobjeda, dva remija i jedan poraz.

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