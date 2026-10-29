Niko ponosniji od Dejana Stankovića: Pojavio se poslije 2 mjeseca, da gleda bitku svojih sinova

Nakon dva mjeseca, Dejan Stanković se vratio u javnost da gleda meč svojih sinova. Filip i Aleksandar Stanković bili su na terenu - jedan protiv drugoga.

Izvor: ANDREJ CUKIC/EPA

Legendarni srpski fudbaler i trener Dejan Stanković pun ponosa je gledao jučerašnju utakmicu Venecije i Intera na koju je došao pod velikom tremom. Na toj utakmici prvi put jedan protiv drugoga zaigrali su njegovi sinovi Filip i Aleksandar, što nije smio nikako da propusti.

Filip je počeo meč na golu Venecije, htio je da se pokaže protiv svog nekadašnjeg kluba Intera koji ga je možda i olako pustio, dok je Aleksandar bio u veznom redu "nerazura", voljan da pokaže treneru Kristijanu Kivuu da može da se osloni na njega.

Obojica su odigrali vrlo dobro, bez upadljivih dobrih ili slabih poteza, a zadovoljniji će biti Aleksandar. Njegova ekipa pobijedila je 2:0, dok je njemu pripalo da odigra poluvrijeme, dok ga na pauzi nije zamijenio znatno iskusniji Hakan Čalhanoglu, koji je do sada odigrao "mali milion" ovakvih utakmica i znao je kako da Inter dođe do pobjede kada zagusti.

Dejan Stanković in attendance in Venice to watch TWO of his sons, Filip and Aleksandar, face each other! ❤️ https://t.co/DldbUWSUBt — Inter Xtra (@Inter_Xtra)October 28, 2026



S druge strane Filip je odlično branio, ali nije imao sreće. Njegovi saigrači su dva puta ubacili loptu u njegovu mrežu - prvo Moreno u 79, pa Halal u 82. minutu - tako da je Inter tek u završnici došao do pobjede.

Sa nova tri boda, Inter je ostao na diobi prvog mjesta sa Lacijom koji takođe ima 25 bodova iz devet utakmica.

Gdje je Dejan Stanković?

Nakon ostavke u Crvenoj zvezdi s kojom je doživio debakl u kvalifikacijama za Ligu šampiona, Dejan Stanković se povukao iz javnosti. Odlučio je očigledno da napravi pauzu od fudbala i medija, tako da mu je dolazak u Veneciju na meč sinova zapravo i prvo pojavljivanje u posljednja dva mjeseca.

Od odlaska sa "Marakane" na neslavan način dovodio se u vezu sa još nekim klubovima, prije svega bugarskim Levskim sa kojim na kraju pak nije uspostavio saradnju i trenutno je bez ugovora.