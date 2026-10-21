Dejan Stanković oslobođen optužbi: FSS prekinuo disciplinski postupak

Bivši trener Crvene zvezde Dejan Stanković neće biti kažnjen po prijavi Vlade Glođovića.

Izvor: MN PRESS

Nekadašnji trener FK Crvena zvezdaDejan Stanković neće biti kažnjen za navodno nesportsko ponašanje tokom meča svog kluba i Novog Pazara, na koje je ukazao delegat te utakmice Vlado Glođović. Sudijska ekipa sa meča nije potvrdila njegove navode.

Kako prenosi "Sport Klub", disciplinska i etička komisija Fudbalskog saveza Srbije obustavila je postupak protiv Dejana Stankovića. Službena lica na čelu sa glavnim sudijom Predragom Janjušem u svojim iskazima nisu navela da su neposredno prisustvovala verbalnom sukobu između tadašnjeg trenera crveno-bijelih i delegata utakmice.

Pored Janjuša, utakmicu na stadionu "Rajko Mitić" pratili su pomoćnici Nikola Antić i Novak Novaković, kao i četvrti sudija Stefan Jeknić - koji je prethodnih dana u žiži interesovanja zbog suđenja na meču Železničar - Partizan. Nijedan od četvorice arbitara nije potvrdio da je neposredno vidio ili čuo navodne uvrede upućene Glođoviću.

Glođović je u izvještaju detaljno opisao Stankovićevo ponašanje, navodeći da je trener tokom susreta koristio uvrede i prijetnje, kao i da se nesportski odnosio prema službenim licima. Njegov izvještaj potom je, nakon reakcije direktora takmičenja Aleksandra Pivića, proslijeđen disciplinskim organima FSS.

Kako navodi delegata nisu dobili potvrdu ostalih službenih lica, postupak je okončan bez sankcija. Obustava procesa pred Disciplinskom i etičkom komisijom FSS znači i da se u srpskom fudbalu više niko neće baviti ovim slučajem.

Pomenuti meč Crvene zvezde i Novog Pazara odigran je u Beogradu 8. avgusta, a domaćin je upisao pobjedu (2:0). Golove su postigli Aleksandar Katai i Džej Enem, dok je mladi čuvar mreže Savo Radanović dobio direktan crveni karton zbog igranja rukom van kaznenog prostora. Bila je to Stankovićeva pretposljednja utakmica na klupi Zvezde, jer je odmah nakon sljedećeg meča protiv Hapoel Ber Ševe podnio ostavku.