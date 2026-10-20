"Partizan nije oštećen u Pančevu": Predsjednik Sudijske komisije De Bleker se oglasio

Predsjednik Sudijske komisije Fudbalskog saveza Srbije Frank de Bleker je osportio bilo kakve propuste na meču Železničara i Partizana u Pančevu

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Predsjednik sudijske komisije Fudbalskog saveza Srbije Frank deBleker je poslije analize suđenja 12. kola Superlige objavio saopštenje. Na sajtu Fudbalskog saveza Srbije navodi se da u meču Železničara i Partizana u Pančevu nije bilo propusta, a ista tvrdnja odnosi se i na meč Novog Pazara i IMT-a.

Poslije 12. kola Superlige podigla se poprilična prašina, nakon što Partizan i Novi Pazar nisu bili zadovoljni tretmanom u mečevima nacionalnog takmičenja. Međutim, čini se da razloga za žalbama nije bilo, pošto je predsjednik sudijske komisije poslije analize otklonio sve nejasnoće.

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Kad je u pitanju utakmica Partizana i Železničara, u saopštenju se navodi: "Lopta je upućena prema napadaču koji ispred sebe ima otvoren prostor. U trenutku kada odbrambeni igrač čini prekršaj, napadač je ispred odbrambenog igrača i ima otvoren put prema protivničkom golu. Nakon što je pregledao snimak, sudija ispravno pokazuje crveni karton zbog zaustavljanja očigledne prilike za postizanje pogotka", stoji u analizi crvenog kartona.

Sporna situaciju u 73. minutu Superlige na meču Železničar - Partizan Izvor: Youtube/@VARanaliza

U pitanju je situacija koja se odigrala u 73. minutu, a u kojoj je Mario Jurčević dobio crveni karton zbog kojeg su uslijedili žestoki protesti sa klupe Beograđana. Ipak, De Bleker je stao uz sudije.

Naredna analiza odnosila se na situaciju iz 80. minuta. Partizan je najprije postavio snimak za koji smatra da je sporan. Ibrahim Zubairu je presjekao dodavanje unutar kaznenog prostora i pokušao da stvori priliku za crno-bijele, ali je Davorin Tošić uspio da ga zagradi i izbaci loptu iz opasne zone nakon svoje velike greške. Ipak, fudbaler Železničara je tom prilikom loptu zakačio i rukom, što su vidjeli igrači Partizana.

Ipak, iz FSS je stigla druga poruka: "Tokom duela za loptu u kaznenom prostoru između odbrambenog igrača i napadača, odbrambeni igrač namjerno odigrava loptu nogom, a zatim rukom, pri padu, dodiruje loptu. Koncept igre lopte rukom i uputstva jasno definišu da ukoliko igrač namjerno odigra loptu (u ovom slučaju nogom), a zatim dođe do kontakta lopte s rukom, očekivana odluka je da igra bude nastavljena, osim u slučajevima gdje postoji dodatni pokret ruke ka lopti ili je ruka iznad nivoa ramena. Pri ovoj akciji igrač se okreće nakon što je odigrao loptu i ruke mu se nalaze u prirodnom položaju za njegovu kretnju, bez dodatnih pokreta. Sudijska komisija FSS podržava ovu odluku, igra rukom nije kažnjiva, nema kaznenog udarca niti VAR intervencije", stoji na sajtu Fudbalskog saveza Srbije.

Sporna situacija u 80. minutu na meču Železničar - Partizan Izvor: Youtube/@VARanaliza

Šta je rekao Partizan o suđenju u Pančevu?

"Fudbalski klub Partizan izražava najoštriji protest zbog suđenja Stefana Jeknića i (ne)postupanja VAR sobe na utakmici 12. kola Superlige Srbije protiv Železničara u Pančevu. Prikazani nivo suđenja ne bi bio prihvatljiv ni u nižim rangovima takmičenja, a kamoli u jednom od derbija kola.

Ovim ne želimo da umanjimo pobjedu Železničara, međutim, nećemo prećutati skandalozan kriterijum i niz odluka kojima je Partizan direktno oštećen. Utakmica pred punim tribinama trebalo je da bude praznik fudbala, a pretvorena je u demonstraciju sudijske samovolje. Dijeljenje (ne)pravde na ovoj utakmici je prava slika i prilika pompezno najavljenih promjena Fudbalskog saveza Srbije. Ne govorimo o jednoj pogrešnoj procjeni, već o kriterijumu koji je nedopustivo neujednačen i o nizu odluka kojima se direktno narušava integritet fudbala u Srbiji.

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Odluka da se Mariju Jurčeviću, nakon intervencije VAR sobe, žuti karton preinači u direktan crveni (!) donijeta je suprotno kriterijumima propisanim Pravilima igre, i to u situaciji koja se odigrala najmanje 30 metara od gola. Prisustvo i raspored trojice naših igrača, pravac kretanja napadača i mogućnost kontrole lopte apsolutno su morali biti uzeti u obzir pri procjeni da li je spriječena izgledna prilika za postizanje pogotka. Umjesto toga, svjedočili smo skandaloznoj odluci koja je neposredno uticala na ishod utakmice.

Jednako je skandalozan i žuti karton koji je dobio naš fudbaler Že iako nije učestvovao u sukobu zbog kojeg je kažnjen. Istovremeno, prekršaji kojima su zaustavljani obećavajući napadi Partizana u više navrata ostajali su bez žutih kartona. Konačno, u situaciji u kojoj je fudbaler Železničara igrao rukom u sopstvenom kaznenom prostoru, glavni sudija je bez oklijevanja odmahnuo rukom, a intervencija VAR sobe je izostala. Kako je VAR sudija Milan Mitić našao osnov za promjenu odluke o Jurčevićevom kartonu, a ne i za intervenciju u ovoj situaciji? Zahtijevamo da se objave relevantni snimci i komunikacija sudijskog tima u obje situacije. U 11 odigranih prvenstvenih utakmica ove sezone našim igračima pokazana su četiri crvena kartona. Za Partizan nije dosuđen nijedan penal. Ove podatke ne možemo posmatrati odvojeno od odluka na koje ukazujemo.

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Fudbalski savez Srbije ostao je nijem na naše dosadašnje inicijative i pruženu ruku saradnje. Dok slušamo pompezne najave reformi, na terenu gledamo nastavak stare prakse. Bez konkretnih promjena, sva ta obećanja ostaju bacanje prašine u oči javnosti i pokriće za probleme koje Savez ne rješava. U uslovima u kojima ne postoji povjerenje u ravnopravan tretman, svaki protest kluba, svaka inicijativa za unapređenje takmičenja i svaki napor sportskih radnika gube svoj smisao. Takvim postupanjem ne nanosi se šteta samo Partizanu, već se obesmišljava fudbal u Srbiji i urušava povjerenje javnosti u njegove institucije.

Fudbal bi trebalo da bude najvažnija sporedna stvar na svijetu. U Srbiji, nažalost, sve češće postaje sporedan u odnosu na one koji bi trebalo da obezbijede njegovu regularnost", naveli su crno-bijeli.

Šta je de Bleker rekao za meč Novi Pazar - IMT?

Sporna situacija u 24. minutu na melu Novi Pazar - IMT Izvor: Youtube/@VARanaliza

De Bleker je analizirao i situaciju u Novom Pazaru koja se dogodila u 24. minutu. "Igrač startuje na svog protivnika zakašnjelim startom i velikom brzinom. Sudija je pokazao žuti karton zbog bezobzirnog starta, ali ga VAR poziva da pregleda snimak. Prekršaj je napravljen otpozadi, velikom brzinom i intenzitetom, pokretom nogu koji ozbiljno ugrožava bezbjednost protivnika. Sudija je nakon OFR ispravno pokazao crveni karton."