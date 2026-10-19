Trener FK Partizan Saša Ilić bio je nezadovoljan suđenjem na meču protiv Železničara iz Pančeva i to nije krio.

Izvor: YouTube/ FK Partizan Beograd

Trener Partizana Saša Ilić bio je vrlo ljut poslije poraza od Železničara u Pančevu (1:0), ali ne toliko zbog partije svojih igrača, nego zbog suđenja Stefana Jeknića i njegovih saradnika. Dok je isticao da je zadovoljan izdanjem fudbalera, naglašavao je da su sudije bile ispod svog nivoa.

"Izuzetno sam zadovoljan zalaganjem i izdanjem svojih igrača. Mislim da su dali svoj maksimum na današnjoj utakmici. Sve je mnogo bolje izgledalo nego protiv Novog Pazara. To što je rezultat negativan takav je kakav je, ali mislim da je Partizan zaslužio više", rekao je Saša Ilić i osvrnuo se na sudije kojima nije prvi put nezadovoljan.

"Partizan je ove godine, a i prethodnih godina u takvoj situaciji što se tiče suđenja. Ja sam jedanput ukazao na to poslije vječitog derbija i dobio sam neke čudne izjave da da ja ništa nisam bio u pravu, tako da ovo večeras neću ni komentarisati".

"Ništa ne zamjeram igračima"

Vidi opis Saša Ilić: "Znate šta se desilo kad sam se prošli put žalio na suđenje?" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 12 / 12 AD

Htio je Saša Ilić da prenese poruku svojim igračima da kod njega nema nezadovoljstva: "Ja sam primijetio ogromno zalaganje, maksimum kod svih igrača. Davali su i ulazili su u svaki duel kako treba, bili su disciplinovani", rekao je trener Partizana i dodao da "sem rezultata nema šta da zamjeri".

"Ukoliko budemo ponavljali iz utakmice u utakmicu ovaj pristup, kao što smo imali večeras, onda neće biti problema pa makar i gubili utakmice", naglasio je Saša Ilić dodajući i da je ponašanje igrača bilo bolje nego ranije.

Saopštenje FK Partizan

Vidi opis Saša Ilić: "Znate šta se desilo kad sam se prošli put žalio na suđenje?" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

U međuvremenu oglasio se i klub iz Humske oštrim saopštenjem u kom se obratio glavnom arbitru Stefanu Jekniću i njegovim pomoćnicima, ističući da je prije svega ljut zbog nedosuđenog penala.

Pročitajte kompletno saopštenje iz Humske objavljeno u nedjelju kasno uveče.

"Fudbalski klub Partizan izražava najoštriji protest zbog suđenja Stefana Jeknića i (ne)postupanja VAR sobe na utakmici 12. kola Mozzart Bet Superlige Srbije protiv Železničara u Pančevu. Prikazani nivo suđenja ne bi bio prihvatljiv ni u nižim rangovima takmičenja, a kamoli u jednom od derbija kola.

Ovim ne želimo da umanjimo pobjedu Železničara, međutim, nećemo prećutati skandalozan kriterijum i niz odluka kojima je Partizan direktno oštećen. Utakmica pred punim tribinama trebalo je da bude praznik fudbala, a pretvorena je u demonstraciju sudijske samovolje.

Dijeljenje (ne)pravde na ovoj utakmici je prava slika i prilika pompezno najavljenih promjena Fudbalskog saveza Srbije. Ne govorimo o jednoj pogrešnoj procjeni, već o kriterijumu koji je nedopustivo neujednačen i o nizu odluka kojima se direktno narušava integritet fudbala u Srbiji.

Odluka da se Mariju Jurčeviću, nakon intervencije VAR sobe, žuti karton preinači u direktan crveni (!) donijeta je suprotno kriterijumima propisanim Pravilima igre, i to u situaciji koja se odigrala najmanje 30 metara od gola. Prisustvo i raspored trojice naših igrača, pravac kretanja napadača i mogućnost kontrole lopte apsolutno su morali biti uzeti u obzir pri procjeni da li je spriječena izgledna prilika za postizanje pogotka. Umjesto toga, svjedočili smo skandaloznoj odluci koja je neposredno uticala na ishod utakmice.

Jednako je skandalozan i žuti karton koji je dobio naš fudbaler Že iako nije učestvovao u sukobu zbog kojeg je kažnjen. Istovremeno, prekršaji kojima su zaustavljani obećavajući napadi Partizana u više navrata ostajali su bez žutih kartona.

Konačno, u situaciji u kojoj je fudbaler Železničara igrao rukom u sopstvenom kaznenom prostoru, glavni sudija je bez oklijevanja odmahnuo rukom, a intervencija VAR sobe je izostala. Kako je VAR sudija Milan Mitić našao osnov za promjenu odluke o Jurčevićevom kartonu, a ne i za intervenciju u ovoj situaciji? Zahtijevamo da se objave relevantni snimci i komunikacija sudijskog tima u obje situacije.

U 11 odigranih prvenstvenih utakmica ove sezone našim igračima pokazana su četiri crvena kartona. Za Partizan nije dosuđen nijedan penal. Ove podatke ne možemo posmatrati odvojeno od odluka na koje ukazujemo.

Fudbalski savez Srbije ostao je nijem na naše dosadašnje inicijative i pruženu ruku saradnje. Dok slušamo pompezne najave reformi, na terenu gledamo nastavak stare prakse. Bez konkretnih promjena, sva ta obećanja ostaju bacanje prašine u oči javnosti i pokriće za probleme koje Savez ne rješava.

U uslovima u kojima ne postoji povjerenje u ravnopravan tretman, svaki protest kluba, svaka inicijativa za unapređenje takmičenja i svaki napor sportskih radnika gube svoj smisao. Takvim postupanjem ne nanosi se šteta samo Partizanu, već se obesmišljava fudbal u Srbiji i urušava povjerenje javnosti u njegove institucije.

Fudbal bi trebalo da bude najvažnija sporedna stvar na svijetu. U Srbiji, nažalost, sve češće postaje sporedan u odnosu na one koji bi trebalo da obezbijede njegovu regularnost", navode crno-bijeli.

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Pogledajte 01:10 Fudbaleri Partizana nisu dobili zvižduke na poluvremenu Izvor: MONDO Izvor: MONDO

(MONDO)