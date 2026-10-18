Ovako izgleda tabela Superlige: Partizan bliži dnu nego evropskim kvalifikacijama

Pogled na tabelu nakon 12. kola Superlige izaziva različita osećanja navijačima Crvene zvezde i Partizana.

Izvor: MN Press/sofascore.com

Odigrani su svi mečevi u 12. kolu Superlige Srbije, pa pogled na tabelu može mnogo toga da nam otkrije. U ovoj rundi vidjeli smo čak tri derbija, a njihovi rezultati uticali su na plasman timova od vrha do dna.

Crvena zvezda i Vojvodina su se izdvojile na vrhu tabele, IMT i Železničar trenutno se bore za treću poziciju, a malo je posustao Radnički iz Kragujevca koji je baš u Novom Sadu upisao poraz. Na dnu tabele je Zemun sa samo tri osvojena boda i bez pobjede u dosadašnjem toku sezone.

Gotovo nevjerovatno zvuči da je Partizan trenutno bliži posljednjoj poziciji na tabeli nego mjestu koje vodi u evropske kvalifikacije. Recimo, za razliku od Crvene zvezde koja je na 12 utakmica osvojila 34 boda, Partizan na 11 mečeva ima samo 11 bodova i zbog toga je 10. tim u Superligi.

Ekipi Saše Ilića tim IMT-a bježi čak 10 bodova, uz jedan meč više, dok je Železničar iz Pančeva na "+9" uz isto odigranih utakmica. A pitanje je i da li će crno-bijeli uspjeti da upišu trijumf u meču koji tek treba da nadoknade jer su i dalje u krizi, sa šest poraza na prvih 11 mečeva u prvenstvu.

Treba napomenuti da meč drugog kola između Radničkog i Železničara treba da se odigra u Kragujevcu, dok utakmica četvrtog kola između Radničkog i Partizana treba da bude odigrana u Nišu. Za sada se ne znaju tačni termini tih mečeva, ali je jasno da će njihovi rezultati uticati na izgled tabele.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!