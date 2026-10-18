Nakon poraza u Pančevu navijači Partizana nisu željeli da pruže podršku fudbalerima koji imaju šest poraza na 11 mečeva.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Partizana ponovo su razočarali svoje navijače. Crno-bijeli su u 12. kolu Superlige poraženi na gostovanju Železničaru iz Pančeva, minimalnim rezultatom i uz crveni karton Marija Jurčevića. Nakon utakmice su igrači prišli navijačima, koji su ih odmah poslali u svlačionicu.

Iako je trener Saša Ilić istakao da je zadovoljan igrom svog tima, pa zatim prst uperio ka sudijama i kriterijumu, navijačima crno-bijelih ne prijaju rezultati. Nakon šestog poraza na tek 11 mečeva u prvenstvu, igračima je poslata jasna poruka šta se misli o njihovim nastupima.

Vidi opis Grobari otjerali fudbalere Partizana nakon poraza u Pančevu! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Zanimljivo je da su u prethodnom kolu fudbaleri Partizana pobjednički gol Žea protiv Novog Pazara slavili baš ispred južne tribine, a da im na stadionu u Humskoj nisu upućeni zvižduci ni nakon veoma lošeg prvog dijela tog meča. Očigledno je da su navijači u međuvremenu izgubili strpljenje...

Sada će Partizanu biti još teže da se vrati na pravi kolosijek. Navijači su od početka sezone bili ogroman vjetar u leđa crno-bijelima, čak i kada su rezultati bili ispod svih očekivanja, a pojedini igrači pravili incidente kakvi ne priliče velikom klubu.

Ipak, šest poraza i samo 11 osvojenih bodova na prvih 11 mečeva Superlige veliki su teret u Humskoj. Partizan je trenutno 10. tim u Superligi Srbije, sa istim brojem bodova kao i OFK Beograd koji je trenutno u zoni ispadanja. Crno-bijeli imaju utakmicu manje, koju treba da nadoknade protiv Radničkog iz Niša. Tim sa Čaira trenutno ima tri boda manje.

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