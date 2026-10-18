Železničar iz Pančeva na svom terenu upisao minimalnu pobjedu protiv Partizana, koji je i dalje u krizi.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Partizana poraženi su od Železničara iz Pančeva (1:0) u 12. kolu Superlige Srbije. Jedini gol na meču postigao je David Ankej, a timu Radomira Kokovića to je bilo dovoljno za osvajanje cijelog plijena.

Meč je obilježio i direktan crveni karton koji je dobio Mario Jurčević. On je oborio rezervistu Aleksu Kuljanina i zbog toga dobio žuti karton od sudije Jeknića, ali je odluka promijenjena nakon poziva iz VAR sobe.

Vidi opis Partizan opet izgubio u Superligi Srbije! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 18 / 18 AD

Partizan je imao svoje šanse da osvoji barem bod u Pančevu, ali je prilike da uveća prednost imao i domaći tim koji je sada daleko bolje plasiran. Pančevci su ostali u borbi za treću poziciju na tabeli, koju bi mogli da zauzmu ako u odloženom meču savladaju kragujevački Radnički. Sa druge strane, Partizan je 10. u Superligi Srbije, sa istim brojem bodova kao i jedno mjesto lošiji OFK Beograd.

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