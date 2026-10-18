Trener Železničara iz Pančeva najavio meč svog tima protiv Partizana u Superligi Srbije.

Izvor: MN PRESS

Veoma važan meč u 12. kolu Superlige Srbije igraće Železničar iz Pančeva i Partizan, timovi koji se nalaze na različitim krajevima tabele. Pančevci su pri vrhu, Beograđani pri dnu - a takav scenario malo ko je očekivao na početku sezone.

Odgovor na pitanje zašto je to tako nema ni Radomir Koković, trener Železničara iz Pančeva. On tvrdi da Partizan ima kvalitet, jer ekipa koja ga nema ne bi mogla da pobijedi Hetafe, ali ne zna šta se to događa crno-bijelima pa u domaćem prvenstvu ne pobjeđuju u kontinuitetu.

"Partizan kao jedan od dva naša najveća kluba svakako zaslužuje maksimalan respekt i poštovanje. Partizan ima ozbiljan kvalitet na individualnom nivou. Da ga nema, ne bi bio u stanju da pruža zapažene partije u Evropi, između ostalog da pobijedi Hetafe. To prosto ne može, ako nemate kvalitet, tako da njihov kvalitet nije sporan. Oni osciliraju, preciznije bilježe nešto slabije rezultate u domaćem šampionatu, šta je razlog, ja ne znam", rekao je Koković, koji je svojevremeno bio pomoćnik Aleksandru Stanojeviću u Humskoj.

Trener Železničara iz Pančeva je siguran da Partizan može da pobijedi bilo koju ekipu Superlige i zbog toga očekuje zanimljiv meč u Pančevu. Na toj utakmici bi njegova ekipa mogla da ima ulogu favorita.

"Svakako, to je tim koji je u stanju da pobijedi bilo koga u ovoj ligi. Mi smo u seriji dobrih rezultata, što mene naravno raduje. Od rezultata me više raduje način na koji smo mi izgledali posljednjih mjesec dana. Očekujem zanimljivu utakmicu - dva tima koja neće odstupati od svog načina igre i očekujem naravno pun stadion i spektakl", rekao je Koković.

Vidi opis Radomir Koković: "Ne znam šta se događa Partizanu" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Mladi trener je istakao da neće trošiti vrijeme na gledanje tabele ili motivaciju svojih igrača pred ovu veoma važnu utakmicu.

"Slična dinamika kao sa Zemunom gdje sam pričao da ne treba da nas zavara pozicija na tabeli. Sa Partizanom je to potpuno ova druga tema. Činjenica je da se radi o jednom od naša dva najveća kluba sa ogromnim brojem navijača, sa stadionom koji će vjerovatno biti 80-90 odsto ispunjen njihovim navijačima. Ja pred ovako velike utakmice najmanje trošim vremena i energije na motivaciju. Još manje trošim vremena i energije na tabelu. Mi ćemo gledati da igramo onako kako treniramo i da budemo svoji. Želimo da pružimo ljudima koji dođu da gledaju utakmicu jedan spektakl, tako što ćemo biti dosta hrabri, proaktivni, pokušaćemo da uspostavimo kontrolu, naravno u mjeri u kojoj nam protivnik dozvoli. Svakako ne pričamo o tabeli, motivacija sama po sebi dolazi jer je protivnik Partizan. Bavimo se sobom, svojom performansom i fokusom na utakmicu", zaključio je perspektivni stručnjak.

Na prvih 10 utakmica u Superligi Srbije, Pančevci su sakupili 17 bodova, dok su beogradski crno-bijeli na 11 osvojenih bodova. Železničar će se u 11. kolu boriti za treće mjesto na tabeli, dok će Partizan pokušati što više da pobjegne od opasne zone i približi se plej-ofu.