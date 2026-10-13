Srđan Blagojević se osvrnuo na turbulentni period u Partizanu i izazove koje je prošao kao trener, prije nego što je prešao u Rusiju.

Izvor: Maksim Blinov / Sputnik / Profimedia

Bivši trener Partizana, a sad šef struke Akrona Srđan Blagojević osvrnuo se na period u Humskoj. Blagojević je riješio da se rastane sa Beograđanima drugi put zaredom, ali je tad bilo iznenada kad je dobio poziv iz Rusije. Ipak, prije toga je u Partizanu prisustvovao velikim problemima u samo jednoj sezoni, a poslije nekoliko mjeseci progovorio je i o detaljima.

Blagojević je za godinu i po dana u Partizanu prošao i uspone i padove. Stigao je na polusezoni, pa je tim preuzeo 1. januara 2025. Činilo se da stvari idu znatno boljim tokom, ali je zbog ispadanja iz kvalifikacija za evropska takmičenja uslijedila zamjena na čelu tima. S obzirom na to da je "parni valjak" još više počeo da tone od njegovog odlaska, bilo je neminovno da se ponovo vrati na klupu Partizana, odakle se vrlo brzo uputio ka Rusiji. Kako je izgledao turbulentan period u Humskoj, detaljno je opisao u razgovoru za Čampionat.

Vidi opis Srđan Blagojević: "Pomogao sam Partizanu da se stabilizuje u teškom trenutku" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 7 7 / 7

"Trebalo bi razumjeti sve okolnosti. Partizan je složen klub koji se našao u teškoj situaciji. To se odnosi i na sportski i na organizacioni aspekt. Prvi put je klub inicirao rastanak, a potom me je ponovo pozvao i ja sam prihvatio. Partizan mi mnogo znači. I moj drugi mandat završen je ranije nego što sam želio", započeo je Srđan Blagojević.

"Bilo je stvari u mom radu u Partizanu kojima sam veoma zadovoljan, ali i onih koje su mogle da budu urađene bolje. Ipak, ne želim da sada iz Rusije analiziram svoj rad u Partizanu. Taj klub mi je pružio mnogo lijepih stvari - postao sam bolji trener i čovjek. Partizan će zauvijek ostati moj klub. Smatram da sam u teškom trenutku pomogao ekipi da uspostavi stabilnost", otkrio je bivši trener Partizana.

"Teško je gledati Partizan"

Od odlaska Srđana Blagojevića Partizan je ovog ljeta preuzeo legenda kluba Saša Ilić. Međutim, situacija nije bolja, čak suprotno. Partizan je remijem nad Novim Pazarom uspio da održi "glavu iznad površine", trenutno je 10. u Superligi, ima tri pobjede, dva remija i pet poraza.

"Partizan prolazi kroz jedan od najtežih perioda u svojoj istoriji i to je, naravno, teško gledati kada prema klubu gajite određena osjećanja. Nadam se da će se vratiti na nivo na kojem pripada", dodao je.

O Predragu Mijatoviću Srđan Blagojević dobio je i pitanje o Predragu Mijatoviću, kao bivšem čelniku Partizana. "Predrag Mijatović je veliko ime srpskog fudbala. Ima ogromno međunarodno iskustvo, a u prošlosti je bio igrač i sportski direktor madridskog Reala. Imali smo profesionalan odnos. O nekim stvarima smo razmišljali isto, dok smo se u drugim razilazili u mišljenjima. To je normalno, naročito u velikom klubu. Veoma poštujem Mijatovićevu karijeru i ne bih želio da sada govorim o eventualnim problemima", rekao je Srđan Blagojević.

O Bibarsu Nathu

Vidi opis Srđan Blagojević: "Pomogao sam Partizanu da se stabilizuje u teškom trenutku" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: Stefan Stojanović/MONDO Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: Stefan Stojanović/MONDO Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: Stefan Stojanović/MONDO Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 20 / 20

Izraelac Bibars Natho je za vrlo kratko vrijeme postao miljenik navijača Partizana. U srpskom klubu je i završio karijeru, govorilo se da će ostati dio tima, što bi svakako značilo klubu iz Humske. Iskustvo, smirenost i borbenost koje je Natho donio na teren, a potom odlaskom u penziju odnio, i dalje ostaju veliki problem crno-bijelih.

"Kada sam radio sa Bibarsom, nije bio u najboljim igračkim godinama, ali je, prema statistici, upravo u mom Partizanu odigrao jednu od najboljih sezona u karijeri. Mnogo mi je pomogao i bio veoma važan za ekipu u ne baš lakom periodu. Natho mnogo voli klub, ostao je da živi u Beogradu, a njegova djeca igraju u Partizanu."

Srpski treneri naširoko su bili zastupljeni u Rusiji. Slavoljub Muslin, Miodrag Božović, Slaviša Janković, Marko Nikolić, Dejan Stanković, Saša Ilić... samo su neka od imena koja su se godinama provlačila kroz tamošnje klubove. Odakle povezanost sa srpskim trenerima i ruskim klubovima, pokušao je da objasni Srđan Blagojević.

Vidi opis Srđan Blagojević: "Pomogao sam Partizanu da se stabilizuje u teškom trenutku" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 11 / 11

"Vjerovatno postoji kulturna bliskost koja nam pomaže da se brže prilagodimo. Ipak, Srbi se generalno svuda brzo privikavaju. Na primjer, u Emiratima imamo mnogo igrača i trenera. Međutim, ne bih tražio neki poseban recept u srpskom pasošu. Ivić, Stanković, Nikolić, Jokanović i Muslin veoma su različiti treneri, različitih karaktera i fudbalskih ideja. Ako su ostvarivali rezultate u Rusiji, to je prije svega zato što su dobri stručnjaci, a ne zbog srpskog državljanstva."

"U veoma sam dobrim odnosima sa Markom Nikolićem. Redovno se čujemo i dopisujemo. Smatram Marka jednim od najboljih srpskih trenera i veoma poštujem njegov rad. Znam koliko je dobro radio u Lokomotivi i CSKA, a sada je sa AEK-om postao šampion Grčke i stigao do Lige šampiona. Poznajem i Sašu Ilića, koji trenutno radi u Partizanu. Sa Dejanom Stankovićem igrao sam beogradski derbi dok je on bio trener Crvene zvezde. Prije toga smo se susretali i u Mađarskoj. Poznajem i Vladimira Ivića. Sa gotovo svim srpskim trenerima koje sam pomenuo imam odlične odnose", zaključio je Srđan Blagojević.