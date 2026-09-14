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Da li Srđan Blagojević dobija otkaz u Rusiji?

Da li Srđan Blagojević dobija otkaz u Rusiji?

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Zbog loših rezultata i slabih partija pojavile su se spekulacije o potencijalnom otkazu za Srđana Blagojevića u ruskom Akronu.

da li ce srdjan blagojevic dobiti otkaz u rusiji Izvor: Dušan Milenković/ATA images

Srđan Blagojević je iz Partizana otišao u Rusiju, ali mu tamo ne ide. Preuzeo je ekipu Akrona i poslije osam kola ima samo pet bodova i ekipa se nalazi na 14. mjestu. Zbog svega toga se sve više u tamošnjim medijima spominje otkaz za nekadašnjeg trenera Partizana.

Međutim, to se neće dogoditi. Tako tvrdi generalni direktor kluba Konstantin Kljušev koji vjeruje u čovjeka sa kojim je potpisan četvorogodišnji ugovor. Tvrdi da neće biti ishitrenih odluka.

"Spekulacije oko odlaska Srđana Blagojevića su samo to, spekulacije. Mi ne donosimo odluke na prečac. Posmatramo kako ekipa funkcioniše i da li postoji napredak. U skladu sa svim tim mogu da kažem da trener ima naše puno povjerenje", rekao je Konstantin Kljušev za "Sport ekspres".

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Izvor: MONDO/Milutin Vujičić
Izvor: MONDO/Milutin Vujičić

(MONDO)

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