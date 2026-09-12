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Trener Zrinjskog Simon Rožman nakon poraza u Banjaluci: "Borac je iskoristio jednu grešku, mi nismo"

Trener Zrinjskog Simon Rožman nakon poraza u Banjaluci: "Borac je iskoristio jednu grešku, mi nismo"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Trener Zrinjskog Simon Rožman nije bio zadovoljan rezultatom u Banjaluci, gdje je Borac slavio minimalnu pobjedu u derbiju sedmog kola Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Borac pobijedio Zrinjski izjava Simon Rožman Izvor: FK Borac

"Plemići" su propustili priliku da se odlijepe na 11 bodova prednosti ispred drugoplasiranog Borca, koji je golom Sebastijana Erere stigao do vrijedne pobjede za nastavak šampionata BiH.

Iako njegov tim nije pokazao mnogo u Banjaluci, kako je istakao Vinko Marinović, strateg Banjalučana, nisu uspjeli da stvore nijednu stopostotnu šansu, Rožman je čestitao svojim igračima i indirektno optužio sudije za neuspjeh.

Izvor: borac-sport.com

"Čestitam mojim momcima, rekao bih da je prvo poluvrijeme pripalo njima (Borcu). Jedna bespotrebna greška i zbog onog penala što ga nismo dobili u prvom dijelu, čisti! Drugo poluvrijeme je bilo baš dobro, iskontrolisali smo sve ali teško je bilo probiti njihovu jaku dobru odbranu. Derbi je imao dva dobra aktera (Zrinjski i Borac), a neki i nisu bili na nekom nivou, ali znamo kako to ide, tako da čestitam momcima iz obje ekipe. Mislim da je prvo poluvrijeme Borac bio bolji, iskoristio našu grešku, mi u drugom nismo. To je to", istakao je Rožman za "Arenu Sport".

Ovom pobjedom, crveno-plavi su smanjili zaostatak za Zrinjskim na pet bodova i ponovo u potpunosti otvorili borbu za sam vrh tabele.

(MONDO)

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Tagovi

Simon Rožman FK Borac HŠK Zrinjski Premijer liga BiH

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