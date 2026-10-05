Još jedan napad na Nikolu Jokića: "Vi mu dajete nagrade, a on ne voli Ameriku"

Nikola Jokić se suočava sa kritikama zbog komentara o evropskoj košarci i timovima kao što su Partizan i Crvena zvezda.

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Najbolji NBA košarkaš Nikola Jokić je na meti kritika zbog komentara o Evroligi, Partizanu i Crvenoj zvezdi. Iako srpski košarkaš neprestano ističe da je evropska košarka drugačija, čini se da su njegove opaske loše shvaćene, pa je u posljednje vrijeme dobio vrlo okrutne odgovore, a da stvar bude gora, uglavnom dolaze od ljudi koji su nekad bili u njegovoj sredini.

Nik Jang, bivši košarkaš Denvera, bez dileme je tvrdio da Nikola Jokić u Sjedinjenim Američkim Državama samo promoviše evropsku košarku. "Nepristojno je reći tako nešto. Da izađeš u javnost, a onda sve ono što su ti pružili - svu podršku, sve MVP nagrade koje su ti dali, koje smo ti mi dali, sav taj hajp - jednostavno nam baciš u lice", rekao je Jang u emisiji "Gils Arena Show".

"Svi ti ljudi iz medija koji veličaju Džokera i govore da je vjerovatno bolji od Šeka... On zapravo nije ni previše zainteresovan za Ameriku. Voli da bude tu i da igra. Samo vam pokazuju pravo lice."

Šta je rekao Demarkus Kazins?

Nikola Jokić je naljutio još jednog bivšeg saigrača, pa je Demarkus Kazins možda bio i okrutniji kad je rekao: "Ono gdje smo mi sada jeste standard za košarku. Mi smo učinili ovo kul. Sve dok ta zlatna medalja ne ode u neku drugu zemlju i to uzastopno... govorim o načinu na koji dominiramo svake godine. Sve dok neka druga zemlja ne dođe do tog nivoa, ne želim više ništa da slušam. To nije nikakvo je***o poređenje", uvrijeđeno je rekao Kazins u podkastu "Gil's Arena".

"Kad je pomenuo reprezentaciju, tamo nikoga nije briga za statistiku. Niti je to bilo važno reprezentaciji SAD. Tako smo vas pobijedili i Francusku isto tako. Nije nas bilo briga za statistiku. Osvojili smo zlato. Ako na to misliš."

"Ako govorimo o Evroligi, nama nije potrebno da igramo u Evroligi", nastavio je Arenas i vrlo neumjesno uvrijedio kolege: "Naši otpatci, j**eni igrači koji ne mogu da se nađu u ovim sastavima, odlaze tamo i postaju najbolji igrači u Evroligi. Amerikanci su najbolji igrači u tim zemljama", zaključio je.

Šta je rekao Nikola Jokić?

Riječi Nikole Jokića u potpunosti su shvaćene pogrešno. Iako je oduvijek ljubitelj evropske košarke, a isto mišljenje dijeli i Luka Dončić, njegova namjera bila je da u NBA ligi probudi timski duh. Amerikanizacija je "pojela" druženja i klupsku energiju, čiji obrisi se još rijetko viđaju čak i u Evropi.

Vidi opis Još jedan napad na Nikolu Jokića: "Vi mu dajete nagrade, a on ne voli Ameriku" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Justin Edmonds / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Justin Edmonds / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Justin Edmonds / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Justin Edmonds / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Justin Edmonds / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Justin Edmonds / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Justin Edmonds / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

"Isto je u Evropi i u reprezentaciji - tamo je najvažnije pobijediti utakmicu. Znam da zvuči glupo, ali znamo da u ovoj ligi, kao što možete vidjeti, određeni igrači, određeni ljudi, moraju da uzmu svoje šuteve, moraju da postignu svoje poene, statistiku i slično. Mislim da je u reprezentaciji i u Evropi najvažnije da pobijediš utakmicu i ja bih volio da svaki igrač iz NBA ode da igra šest mjeseci u evropskoj košarci samo da vidi koliki je pritisak", rekao je Jokić.

Jokić je kao najbolji primjer naveo gust raspored u evropskoj košarci, gdje na svakih nekoliko dana igraš utakmice koje moraš da pobijediš. Nabrajao je Olimpijakos kao jedan od najboljih evropskih timova, a zatim Crvenu zvezdu i Partizan kao srpske predstavnike u društvu najboljih.

"Igraš u srijedu protiv Olimpijakosa u Grčkoj, pa onda igraš kod kuće protiv Crvene zvezde ili Partizana. Ako imaš tri poraza uzastopno, tamo je to veliki problem. Ljudi to shvataju ozbiljno. Mnogo im znači ponos. Zato zaista želim da svako iz NBA lige može da igra šest mjeseci u Evropi", zaključio je Nikola.

Šta je Nikola Jokić rekao o reprezentaciji?

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Najbolji košarkaš svijeta imao je priliku da tokom ljeta vodi "orlove". Bio je kapiten reprezentacije Srbije, a novu ulogu je vrlo ozbiljno doživio.

"Pa, ne znam, ali definitivno sam se osjećao malo odgovornije kao kapiten i imao sam malo više pritiska... Nije to pritisak, već malo više odgovornosti, i nekako sam se osjećao dobro u toj ulozi i zaista vas čini ponosnim što igrate za svoju zemlju. Poznajem selektora iz prošlosti, igrao sam protiv njega nekoliko puta. On ima mnogo strasti prema igri. Živio je košarku. On je zaista emotivan, daje cijelog sebe za pobjedu, za igrače i zaista je posvećen treninzima, utakmicama. On sve shvata vrlo odgovorno, ne bira treninge i utakmice. Radujem se saradnji sa njim, nadam se još mnogo, mnogo godina unaprijed", rekao je Jokić.

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