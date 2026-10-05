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"Dva drugara" Nikola Jokić i Jusuf Nurkić u prijateljskom zagrljaju (VIDEO)

"Dva drugara" Nikola Jokić i Jusuf Nurkić u prijateljskom zagrljaju (VIDEO)

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Srpski košarkaš Nikola Jokić i centar Bosne i Hercegovine Jusuf Nurkić sreli su se sinoć u Koloradu, gdje su odigrali prvi pripremni meč u novoj NBA sezoni.

Nikola Jokić i Jusuf Nurkić u prijateljskom zagrljaju Izvor: X/Denver Nuggets/Printscreen

Nurkićeva Juta je slavila pobjedu rezultatom 109:97, a košarkaš "zmajeva" je ubacio četiri poena uz pet skokova i četiri asistencije za nešto manje od 12 minuta provedenih na parketu.

S druge strane, Jokić je zabilježio asistenciju godine, uz tri poena, sedam uspješnih dodavanja i tri skoka za 15 minuta na terenu.

Ipak, spekulacije da njih dvojica nisu u dobrim odnosima definitivno su potvrđena i sinoć kada je uz prijateljski razgovor pao i drugarski zagrljaj.

Pogledajte...

Podsjetimo, Nurkić je bio prvi centar Denvera dok mu Jokić nije "preoteo" ulogu startera i zbog toga se u dijelu javnosti dugo spekulisalo da nisu u prijateljskim odnosima.

Čule su se priče da su posebno motivisani kada igraju jedan protiv drugoga, da je Nurkić i dalje ljut na Denver što nisu vjerovali u njega, ali to je daleko od istine, što je potvrdio ranije i sam centar BiH.

Izvor: Christian Petersen / Getty images / Profimedia

"Jokić i ja smo bili relativno kratko zajedno, ali u tom periodu smo na treninzima više igrali skupa nego jedan protiv drugog. Sportski je najbolje igrati protiv najboljih, ali između nas dvojice je bilo poštovanje i na ljudskoj i košarkaškoj osnovi. Sad ovo drugo, košarkaške karijere su drugačije", izjavio je Nurkić u podkastu kod Edina Avdića.

(MONDO)

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Tagovi

Jusuf Nurkić Nikola Jokić

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