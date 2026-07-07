Pomiješao Jokića i Nurkića, pa nasmijao sve: Lapsus selektora BiH postao hit na mrežama

Trener Bosne i Hercegovine napravio je lapsus na konferenciji za medije koji je oduševio navijače u Srbiji.

Izvor: MN PRESS, Screenshot/YouTube/@FIBA_Media/@utahjazz

Reprezentacija Srbije pobijedila je Bosnu i Hercegovinu. Iako su se oba tima plasirala u dalju fazu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo, "orlovi" su plasman obezbijedili sa drugog mjesta, a "zmajevi" sa trećeg. Poslije važnog trijumfa, trener BiH Dario Đerđa oglasio se na konferenciji za medije i tom prilikom napravio lapsus koji je vrlo brzo postao viralan u regionu. Pomešao je Nikolu Jokića i Jusufa Nurkića.

Na pitanje da li očekuje jači sastav u narednoj fazi takmičenja, Đerđa je rekao: "Nadam se, ako možemo pomoći Srbiji posebno tu, nadam se. Nadam se da će Jokić biti tu. Ups, da, bilo bi lijepo da imamo Jokića i na drugoj strani. Kad vidite ovakvog monstruma kako dodaje, kako gleda... Nadam se da će biti Nurkić tu, Sulejmanović bi trebalo da se vrati. Ne znamo šta je sa Džananom Musom, sa trojicom igrača bismo dobili širinu u rosteru, da imamo ozbiljnu ekipu", rekao je Đerđa i nasmejao novinare u sali za konferencije.

"Čestitam Srbiji na zasluženoj pobjedi. Bili smo tu negdje, odlučila je druga četvrtina kada je Srbija napravila seriju 10:0. Mi nismo našli igru u napadu, oni su uhvatili neke skokove u napadu, dali nam neke trojke, imali smo 'minus' 19 na poluvremenu. U trećoj smo se vraćali, ali nismo uspjeli da zadržimo tempo. Imamo probleme sa povredama, neki su prvi put igrali i pokazali su se dobro.

Izgubili smo bitku u skokovima, posebno u napadu. I to nas je koštalo, uz trojke i izgubljene lopte. Protiv Srbije morate da igrate strpljivo i da ne dozvolite naivne izgubljene lopte i to nas je koštalo boljeg rezultata, nismo imali šansu da pobijedimo. Nismo imali Atića ni stranca na pleju, ovo je naš put. Idemo korak po korak, spremamo se za Eurobasket 2029. godine", rekao je selektor Dario Đerđa.

Osim trenera, ispred Bosne i Hercegovine govorio je i igrač Darko Talić, koji je bio drugi najefikasniji igrač na terenu sa 12 poena, tri skoka i osam asistencija.

"Čestitao bih ekipi Srbije i svima u dvorani, atmosfera je bila sjajna, lijepo smo se osjećali. Hvala vam svima. Uživao sam da igram. Mislim da smo odigrali veoma dobar meč protiv jednog od najboljih timova na svijetu. Imali smo neke izgubljene lopte. Dali su nam dosta lakih poena, to je odlučilo meč. Čestitam i mom timu i Srbiji", rekao je Talić.

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