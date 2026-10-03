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Magija Nikole Jokića na treningu Denvera (VIDEO)

Magija Nikole Jokića na treningu Denvera (VIDEO)

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Srpski košarkaš Nikola Jokić oduševio je potezom na trenigu Denver Nagetsa.

Magija nikole jokica na treningu denvera Izvor: ClutchPoints/X/Printscreen

Srpski košarkaš Nikola Jokić ulazi nikad spremniji u novu sezonu, a tome u prilog jedan video sa treninga Denver Nagetsa. Srbin je izveo sjajan trik i izazvao oduševljenje saigrača i stručnog štaba. Sve je na kratko stopirano kako bi mu čestitali.

Jokić je postigao nevjerovatan koš poslije asistencije Džamala Mareja, nije ni pogledao ka košu, samo je pogodio preko glave i svog čuvara...

Navikli smo na atraktivne poteze u njegovoj režiji, ali ovog puta je prevazišao smaog sebe...

 Može li bolje u novoj sezoni?

Jokić je ponovo ostao bez MVP titule u sezoni 2025/26, iako je bilježio nevjerovatne brojke. Biće mu jako teško da dodatno podigne ljestvicu, pošto je prosječno davao 27,7 poena, 12,9 skokova i 10,7 asistencija, što je tripl-dabl po utakmici.

Odigrao je 65 utakmica u regularnom dijelu sezone za Denver Nagetse, dok je u plej-ofu na šest mečeva imao učinak od 25,8 poena, 13,2 skoka i 9,5 asistencija po meču.

Nikola Jokić je u regularnom dijelu NBA sezone 2025/26 zabilježio 34 tripl-dabla i trenutno je na ukupnom broju od 198. Očekuje se da u novoj sezoni sruši najveći rekord Rasela Vestbruka koji mu bježi za 11 tripl-dablova, a minule sezone je prestigao legendarnog Oskara Robertsona.

BONUS VIDEO:

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00:28
Nikola Jokić dobio nagradu ikona ABA lige
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)

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Nikola Jokić

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