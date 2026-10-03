Vanja Grbić: "Željeli mi najgore i hvala im, sve pamtim i znam"

Legendarni odbojkaš Vanja Grbić napustio bolnicu nakon intervencije zbog srčanih smetnji. Obećava da neće uzeti zdravlje zdravo za gotovo i obratio se onima koji su mu željeli "sve najgore".

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Legendarni srpski odbojkaš Vladimir Vanja Grbić (55) napustio je bolnicu nakon što je bio zbrinut zbog srčanih problema i neophodne intervencije - ugrađivanja stenta. Naglasio je da priliku koju je dobio neće uzeti zdravo za gotovo.

"Hvala svima na porukama, pozivima i željama za brz oporavak. Hvala vam svima od srca. Nisam mogao svima da se javim i odgovorim. Dobio sam još jednu priliku koju sigurno neću uzeti zdravo za gotovo. Sada se odlično osjećam", rekao je slavni "Tigar".

Obratio se Grbić i onima koji su mu, kako je naveo, "željeli najgore".

"Moji motivi i ciljevi se neće mijenjati jer to sam ja i ono što čini mene. Postoje prioriteti ali i smisao našeg postojanja. Hvala i onima koji su mi željeli najgore. Ne zamjeram vam... nikome ništa u stvari ne zamjeram i opraštam svima, jer je hrišćanski opraštati.. Ali sve vidim, pamtim i znam. Samo ćutim, jer nije sve vrijedno mog komentara..."

"Infarkt je za sada izbjegnut"

Vanja Grbić, olimpijski šampion iz 2000, primljen je u bolnicu krajem septembra zbog srčanih problema poslije koronarografije ugrađen mu je stent, uz obrazloženje da je "infarkt za sada izbjegnut".

"To znači da ću još neko vrijeme moju Sari maltretirati, a ‘nekoga’ nervirati svojim prisustvom. Hvala stručnoj ekipi i svima koji su mi pomogli da se najgore izbjegne. A sad opet na 101. Ja ne znam drugačije. Idemo dalje. Prave bitke tek čekaju... Predaja je gora od poraza", napisao je slavni odbojkaš.

Njegov brat opet postao šampion Evrope

Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Dok se Vanja Grbić oporavljao od srčanih problema, njegov mlađi brat Nikola Grbić (53) osvojio je sa Poljskom titulu prvaka Evrope drugi put u nizu. Njegov tim je na taj način odbranio zlato i opstao na tronu, a Grbić je sve vrijeme bio u kontaktu sa bratom.

"Čuli smo se bukvalno kad sam sleteo iz Bugarske. Zapravo na aerodromu stiže poruka od Vanje gdje mi objašnjava šta se desilo. Bio je u bolnici, nazvao sam ga, uplašio sam se, ali i iznervirao se. Zato što prosto mi to imamo nasledno, nisu geni... Onda sam ga izribao 'da li si normalan' i negdje taj početak razgovora malo je bio napet, ali poslije je sve bilo u redu. Sve je ok, stent mu je ugrađen, onda sam se našalio, 'čekaj, sad si miran 30 godina'. Pokušavam da svake godine pred početak priprema odradim test opterećenja i to baš opterećenja da umrem koliko je težak. To sam i Vanji rekao da ne mora da dođe u situaciju predinfarktnog stanja da bi uradio. Uvijek se vodim onim 'bolje spriječiti nego liječiti", rekao je Nikola Grbić za "Žurnal".

Bonus video:

Pogledajte 01:10 VANJA GRBIĆ O SVOME OCU, HRABROSTI I SRPSKOM FUDBALU "Kada izadjete TAMO igrajte NAJBOLJE što znate i budite spremni da POGINETE!" Izvor: Kurir TV Izvor: Kurir TV

(MONDO)