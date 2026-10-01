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Jokiću u ponoć javili da Denver ima novog pleja

Jokiću u ponoć javili da Denver ima novog pleja

Autor G.A.
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Nikola Jokić će između ostalih dočekati i Rajana Nembharda kao novo pojačanje Denvera za narednu sezonu.

Rajan Nembhart potpisao za Denver Izvor: Sammy Kogan / Zuma Press / Profimedia

Ne prestaje Denver da dovodi igrače tiho, ispod žita. Nakon što su potpisali Risa Dikson Votersa i Keontea Džounsa sada su plejmejkeru Rajanu Nembhardu dali dvosmjerni ugovor. Mladi 23-godišnji plej koji je prošle godine igrao za Dalas sada će se isprobati u Nagetsima.

Nakon što je po dvije godine bio na Krejtonu i Gonzagi ostao je bez mesta na draftu 2025. godine, ali su ga potpisali Mavsi i igrao je redovno. Reprezentativac Kanade je odigrao 60 mečeva, na 27 bio starter i prosečno je igrao 19,5 minuta. Za to vrijeme je imao 6,6 poena i 5,3 asistencija i ovo djeluje kao odličan dodatak za kraj klupe, a možda i igrač koji bi mogao da se probije u prvi plan.
Rajanov stariji brat Endru je već četiri godine u NBA ligi i nastupa za Indijanu koja ga je uzela 2022. godine kao 31. pika i prošle godine je bio starter.

Sa kim se bori za mjesto u timu?

Prvi plej ovog tima je Džamal Marej, druga opcija biće ili iskusni Tajus Džouns ili povratnik iz Evrolige Loni Voker, a onda će se za mjesto u rotaciji boriti Rajan Nembhard sa Kej Džejem Simpsonom koji je došao iz Šarlota. 

Ipak iako je Denver doveo neka pojačanja između dvije sezone svi se slažu da to nije dovoljno. Jedino veliko ime je veteran Demar Derouzan, ali teško da je on ono što je bilo neophodno da bi tim postao konkurentan za titulu. 

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Tagovi

Denver NBA liga Nikola Jokić

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