Jokić dočekao Amerikanca iz hale Pionir: "Pogledajte Nikolu, vidite kakav je čovjek"

Loni Voker stigao je u Denver kod Jokića, motivisan da se vrati u NBA. Na početku istakao Nikoline ljudske vrline, koje se preslikavaju na igru Nagetsa

Izvor: YouTube/DNVR Sports

Doskorašnji košarkaš Makabija Loni Voker stigao je u Denver kod Nikole Jokića. Bivši bek Žalgirisa i "Ponosa Izraela" motivisan je da uvjeri Nagetse da je sa 27 godina u punoj igračkoj zrelosti i da zaslužuje šansu da se vrati u NBA.

"Ima još mnogo goriva i vatre u meni. Još imam mnogo toga da dokažem i tek ulazim u svoje najbolje godine. Ovo mi je deveta profesionalna sezona, ali tek mi je 27. Prošao sam već kroz mnogo različitih situacija u karijeri - iskusio sam i kako je ne igrati i kako je kad igram u najboljoj formi, bio sam i povrijeđen... Prošao sam sve što vam padne na pamet", kazao je Voker, koji je prošlu sezonu u Makabiju mahom igrao u hali "Pionir".

Američki bek potpisao je "Egzibit najn" ugovor sa Denverom, prema kojem će se dokazivati tokom priprema da li ostaje čitave sezone. Ako uspije da se nametne, vratiće se u NBA u kojoj je do sada odigrao čak 361 utakmicu za San Antonio, Lejkerse, Bruklin i Filadelfiju.

"Rekao sam svom agentu da je prilika jedino što tražim. Bog će mi pomagati sve dok sam iskren prema sebi i prema tome šta predstavljam. Dolaskom u Nagetse kao da sam zatvorio krug, počev od toga da sam igrao protiv njih, bio na drugoj strani, a sada sam opet tu. Uzbuđen sam, jer dugo igram košarku, dobio sam priliku da odem u Evropu da se poboljšam mentalno, duhovno, emotivno... Vjerujem da je ovo pravi trenutak za mene."

Nagetsi su se u ponedjeljak okupili, od sljedeće nedjelje igraće pripremne mečeve, a ako se dokaže, Voker će od 20. oktobra i početka sezone biti dio takmičarskog tima.

Šta je naučio u Evropi?

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"Mislim da je najvažnija stvar koju sam naučio u Evropi to kako biti u pobjedničkom timu. Uvijek sam bio poenter, ali kako pomoći ekipi na druge načine, kada niste u situaciji da poentirate? Ofanzivni skokovi, bacanje po terenu, obavljanje 'prljavog posla', sve to je važno da bismo bili uspješni."

Dobro zna Voker kakva je kultura igre u Jokićevom timu.

"Od kada sam došao u ligu, Denver je igrao nesebično i bio je tim koji na terenu ne pokazuje lični ego ili ponos. Kada pogledate kalibar igrača koji su ovde glavni, Džamal i Džoker (Jokić, prim. novin.), to su veoma nesebični ljudi. Oni hoće da igraju košarku na ispravan način, ali na kraju krajeva, žele i da pobijede. Oni to nose sa sobom, a mi igrači u drugim ulogama pokušavamo to da oponašamo na najčistiji način."

Voker će raditi sve što je potrebno

Organizacija igre postavljena je kao jedan od ključnih problema za rješavanje u Denveru još od eliminacije iz plej-ofa 1. maja.

"Šta god da je timu potrebno, tu sam. Mogu da prenosim loptu, da organizujem igru, da šutiram, da igram odbranu... Ovo mi je povratak i nisam došao ovdje da dokazujem bilo šta, već da budem pobjednički igrač. Tu sam za sve što timu bude potrebno."

Jokić je pokušavao da objasni američkim novinarima koliko je različito igrati u Evropi i NBA ligi. Pitali su isto i Vokera.

"U Evropi ako izgubite utakmicu ili dvije, mogli biste da dobijete otkaz. Kakav god bio vaš ugovor i plata, koja liježe malo kasnije nego što očekujete. Očekivanja su veća, svaka utakmica je bitna, svaki posjed lopte je malo 'teži'. Pristup igri i koeficijent inteligencije u njoj je na visokom nivou, jer tamo ne želite da protraćite priliku. Svaka utakmica je kao plej-of", govorio je Loni Voker u Denveru.

Sada su pred njim dvije možda i najbitnije nedjelje u karijeri.