Dok se NBA sezona bliži, Jokić i dalje dominira. Otkrijte zašto ga Bajron Skot smatra najboljim igračem današnjice.

Izvor: Youtube/Denver Nuggets/Printscreen, Screenshot/YouTube/@ByronScottFastBreak

NBA sezona uskoro počinje, a poslije nekoliko sjajnih godina Nikole Jokića navijači željno iščekuju da vide u kakvoj je formi centar iz Sombora. Iz sezone u sezonu činilo se da ne može bolje i baš to ga je svrstalo na listu najboljih na svijetu, vjerovatno i svih vremena. A, dok čekamo da ispiše nove stranice istorije, Bajron Skot nema dilemu - Nikola Jokić je najbolji igrač u 2020-im.

"To je Jokić", rekao je Skot. "Kod njega nikad ne čujete priče o odmoru i propuštanju utakmica, niti bilo šta slično. On jednostavno igra svake večeri, čoveče. I taj momak bilježi tripl-dablove. Pomaže svom timu da pobjeđuje. Sve mu je podređeno ekipi", rekao je Skot u nekoliko rečenica ono što misli baš svaki navijač Nikole Jokića.

Vidi opis Bajron Skot: "Da li ste ikada čuli Nikolu Jokića? Eto, zato je najbolji" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Justin Edmonds / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Justin Edmonds / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Justin Edmonds / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Justin Edmonds / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Justin Edmonds / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Justin Edmonds / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Justin Edmonds / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

Iako je konkurencija na listi velika, iako je Nikola Jokić i drugu sezonu zaredom ostavljen bez MVP priznanja, mišljenje je da Denver izgleda potpuno drugačije sa Srbinom na terenu i bez njega. Ako tome dodamo i kontinuitet koji sve ove godine krasi igru centra iz Sombora, onda je jasno da je riječ o igraču koji na neki svoj način mijenja istoriju NBA lige.

Postavljanje standarda u NBA

Denver možda, osim one prilike iz 2023, nije uspijevao da se nametne i stigne do još nekog velikog rezultata. Uvijek su detalj dijelili ovaj tim od uspjeha, dok je, recimo, igra Šeja Gildžesa-Aleksandera, iako njegova statistika nije najbolja, vodila Oklahomu do prstena najjače lige na svijetu. Osim Kanađanina, dugo godina je u trci bio i Janis Adetokunpo, a osim njega oči su bile uprte i u Džoela Embida kojeg zbog velikog broja povreda posljednjih godina gotovo nema na terenu.

Na scenu je stupio i Viktor Vembanjama, koji tek preti da postane superstar NBA lige, a ne smije se izostaviti ni Luka Dončić koji je u sezoni za nama bio najbolji poenter ligaškog dijela NBA. Osim Vembanjame, koji je u San Antonio stigao 2023, svi ostali igrači su od početka 2020. imali zavidne karijere i statistike, ali niko nije uspio da raste na način na koji je to radio Nikola Jokić.

"Kad gledam te momke kako igraju, rade to na pravi način. Igraju svoju igru kako treba. Sve im je podređeno timu. Sve im je podređeno pobjedama", rekao je. "Šej i Džoker, po mom mišljenju, zaista postavljaju standard kako bi igrači trebalo da se ponašaju na košarkaškom terenu iz večeri u veče", dodao je.

Amerikanci ne dominiraju NBA ligom

Ako podvučemo igrače koji su bili MVP prethodnih godina, ali i ako se osvrnemo na statistike najboljih u najjačoj ligi, dobijemo zaključak - da iako su znatno u manjini - najbolji igrači lige nisu iz Sjedinjenih Američkih Država. Dominantno izgledaju Nikola Jokić iz Srbije, Šej Gildžes-Aleksander iz Kanade, Luka Dončić iz Slovenije, Viktor Vembanjama iz Francuske, Janis Adetokunpo iz Grčke...

Vidi opis Bajron Skot: "Da li ste ikada čuli Nikolu Jokića? Eto, zato je najbolji" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

U posljednje tri trke Jokić i Gildžes-Aleksander su završili na prva dva mjesta. Zanimljivo je i to da od 2019. Amerikanac nije bio MVP ovog takmičenja. Krenulo je sa Janisom Adetokunpom, koji je priznanje odnio 2019. i 2020, potom je Jokić naredne dvije godine bio na tronu, pa je laskava titula dodeljena Džoelu Embidu, rođenom u Kamerunu, da bi 2024. ponovo bila u rukama Srbina. Posljednje dvije sezone pripale su Šeju koji je rodom iz Kanade.

Bajron Skot optužen za silovanje

Bivši košarkaš i trener Los Anđeles Lejkersa Bajron Skot podnio je zahtjev za bankrot, zbog čega je odložen početak parničkog postupka u kojem ga Hejli Dilan tereti da ju je seksualno napastvovao dok je bila 15-godišnja djevojčica. Amerikanka tvrdi da se napad dogodio 1987, kada je Skot bio 26-godišnji oženjeni košarkaš Lejkersa, a ona 15-godišnja učenica škole "Kembel Hol", u kojoj je napastavovao.

Prema navodima iz tužbe, Skot i još nekoliko igrača Lejkersa bili su u školi "Kempbel Hol" kako bi snimili promotivni košarkaški video. Hejli Dilan tvrdi da su ona i košarkaš napustili prostoriju u kojoj su bili nastavnici i članovi Lejkersa i da ju je tada Skot napao u prostoriji za domare. Skotova advokatica Linda Borišter nije poricala da se među njima dogodio odnos, već je izjavila da je Skot vjerovao da je Dilan starija od 18 godina i da "nije imao nikakva saznanja da će ona decenijama kasnije tvrditi suprotno".

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(MONDO)