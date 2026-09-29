Ostoja Mijailović: "Rok je istekao, predsjednik Komisije počeo da pravi listu sudija"

Ostoja Mijailović rekao da je predsjednik Komisije Migel Anhel Perez počeo da sastavlja listu sudija za ABA ligu, nakon isteka roka za prijavu arbitara.

Izvor: MN PRESS

Predsjednik Sudijske komisije ABA lige Migel Anhel Perez počeće da sastavlja listu sudija za regionalu ligu u sezoni 2026/28 bez najboljih sudija, objavio je Meridian sport. Čelnici ABA lige odbili su najnoviji prijedlog Udruženja sudija u vezi sa povećanjem honorara i s obzirom na to Španac će sastaviti listu na osnovu imena sudija koji su se prijavili na otvoreni konkurs.

"Lista koju će Migel Anhel Perez sastaviti na osnovu onih koji su se prijavili na otvoreni konkurs biće predmet usvajanja Skupštine Društva. Klubovi koji su glasali za su Partizan, Cedevita Olimpija, Budućnost, Cibona, Mornar, SC Derbi i FMP", piše isti izvor.

Podsjetimo, 24. septembra je odloženo prvo kolo ABA lige zbog "pat pozicije" u koju je zapala jer rukovodstvo nije htjelo da odobri povećanje sudijskih honorara.

"Rok je istekao, predsjednik Komisije je počeo"

Predsjednik ABA lige Ostoja Mijailović oglasio se i potvrdio informaciju da je Perez počeo da kroji spisak arbitara.

"Produženi rok koji su dobile sudije sa prošlosezonske liste je istekao. Kako korigovani prijedlog ABA lige nije prihvaćen, a u skladu sa odlukom članova društva donijetom juče, predsjednik Sudijske komisije gospodin Migel Anhel Perez započeo je formiranje liste sudija za novu sezonu", rekao je on za "Mozzart sport".

Prvi čovjek lige poslao je čvrstu poruku da će se takmičenje odvijati nesmetano i da će postati samo bolje.

"Želim da uvjerim sve ljubitelje košarke, klubove, igrače, partnere i poštovaoce ABA lige da će Liga izaći iz ove situacije jača i organizovanija. Slične situacije i sporovi sa sudijama događali su se i u drugim evropskim zemljama i različitim sportovima, a ozbiljne sportske organizacije su ih uspješno rješavale. Uvjeren sam da ćemo ih riješiti i mi", dodao je Mijailović.

Ovo su parovi ABA lige

Izvor: MN PRESS

S obzirom na to da je prvo kolo odloženo, ovo su utakmice kojima bi predstojećeg vikenda trebalo da zvanično počne "jadranska" sezona

Borac Čačak - Široki Brijeg (petak, 2. oktobar, 18.30)

Krka - Budućnost (petak, 20.30)

Cedevita Olimpija - Cibona (subota, 17)

Igokea - Slovan Bratislava (subota, 17)

Beč - Kluž (subota, 17)

Spartak - Bosna (subota, 19)

Ilirija - Dubai (nedelja, 20)

FMP - Zvezda (nedelja, 18.00)

Partizan - Mega (ponedeljak, 18.30)

Zadar - Studentski centar (ponedeljak, 20.30)

Bonus video:

Pogledajte 03:46 Ostoja Mijailović odgovorio Draganu Bokanu Izvor: Kurir Izvor: Kurir

(MONDO)