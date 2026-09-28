Oglasio se Ostoja Mijailović: "ABA liga nije pred gašenjem"

Predsjednik ABA lige Ostoja Mijailović oglasio se o regionalnom takmičenju i daljim planovima lige

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

ABA liga nije počela na vreme, a odlaganje regionalnog takmičenja pokrenulo je pitanje opstanka lige. Predsjednik Partizana Ostoja Mijailović je u razgovoru za Mocart sport govorio o budućnosti takmičenja i alternativnim rješenjima kojima će se rukovodstvo prikloniti, ako problem sa sudijama uskoro ne bude dobio epilog kakav se očekuje.

Nakon što je održana skupština regionalnog takmičenja, Ostoja Mijailović je rekao: "ABA liga nije pred gašenjem. Zahtjevi sudija, koje smo dobili prvenstveno preko njihovog pravnog zastupnika gospodina Papka, podrazumijevali su povećanje ukupnih troškova za suđenje za narednu sezonu od približno 100 odsto. Takav zahtjev vlasnici Društva nisu mogli da prihvate."

Zahtjevi sudija bili su povećanje plata, a kako je ABA liga utonula u reforme, prohtjevi nisu ispunjeni. "Žao mi je što smo došli u ovu situaciju. Zahtjevi sudija dostavljeni su nam tek 4. septembra, neposredno pred početak sezone, čime je prostor za pregovore i pronalaženje drugih rješenja bio veoma ograničen. Rok za izjašnjenje sudija je večeras do ponoći. Ako ne prihvate, ABA liga odmah aktivira alternativni plan kako bi sezona počela bez odlaganja."

Rešenje na pomolu

Advokat sudija ABA lige Danijel Papak otkrio je da će početak takmičenja biti moguć ukoliko nadležni ponude rešenje umesto ultimatuma. Kasnije je Ostoja Mijailović obavijestio o prijedlogu lige: "Prije nekoliko minuta Skupština ABA lige je većinom glasova donijela odluku da sudijama uputi novi prijedlog, za koji smatramo da je više nego korektan. Rok za izjašnjenje je večeras do 24 časa. Ukoliko prijedlog ne bude prihvaćen ili ne dobijemo odgovor u predviđenom roku, ABA liga će odmah pristupiti alternativnom rješenju kako bi sezona počela u najkraćem mogućem roku."

"Želim da budem potpuno jasan: ABA liga će nastaviti svoje takmičenje bez obzira na pritiske i uslovljavanja. Naša odgovornost je prema klubovima, igračima, navijačima, partnerima i samom takmičenju. Vjerujem da će razum i interes košarke prevladati. Jer, na kraju, košarka uvijek pobjedi", zaključio je Mijailović.