Nikola Grbić: "Evo vama zlato, ja odoh svojoj kući da budem taksista"

Selektor odbojkaške reprezentacije Poljske Nikola Grbić objasnio da poslije osvajanja zlata neće uzimati odmor, nego planira da pomogne svojim sinovima Matiji i Milošu.

Izvor: YouTube/TVP Sport

Srpski trener Nikola Grbić odveo je Poljsku do zlatne medalje na Evropskom prvenstvu u Italiji i još jednom je dokazao da je najbolji na svijetu. Za samo četiri godine kako je selektor Poljske, osvojio je deset medalja, odnosno sa svakog turnira na koji je vodio Poljake, vraćao se najmanje sa bronzom oko vrata.

Zbog toga je izuzetno poštovan u Poljskoj, gdje je dobio i jako lijep ugovor sve do Olimpijskih igara u Los Anđelesu, a djeluje da je i sam zadovoljan načinom na koji se čitav Odbojkaški savez Poljske ophodi prema njemu. To je potvrdio i po slijetanju u Poljsku gdje se posebno zahvalio navijačima koji su sve vrijeme bili uz njegove igrače, pružajući im podršku kakvu nikada do sada nisu imali, s obzirom na to da se radilo o najdužem Evropskom prvenstvu ikada.

Šta je rekao Nikola Grbić?

Izvor: AKUB PIASECKI / CYFRASPORT / Newspix.pl / Profimedia

"Ovo je jedan od najdužih turnira na kojima sam učestvovao. Trajao je tri nedjelje. Nismo igrali mnogo utakmica, ali nije lako ostati na tako visokom nivou tokom toliko dugog perioda. Ipak, znali smo šta moramo da radimo i kakav je plan. Naravno, mnogi protivnici nisu bili na visokom nivou i nije bilo teško pobijediti ih, ali održati koncentraciju sve vrijeme je težak posao", rekao je Grbić i istakao da je na kraju imao igrače koji vole da igraju velike utakmice.

Zato nema opuštanja i cilj je da ekipa dodatno napreduje do Olimpijskih igara u Poljskoj: "Za to nema mjesta. Ambiciozni smo, imamo motivaciju da pobijedimo u svakoj utakmici i osvojimo medalju na svakom turniru. Imamo mnogo kvaliteta, mnogo igrača koji se stalno mijenjaju. Ali ko god je sa nama i trenira, na kraju igra dobro. A najvažnije je da ekipa igra veoma, veoma dobro. Svaki od tih igrača daje ono najbolje što ima i to je kvalitet našeg tima - da na klupi imamo nekoga ko može da nam pomogne jednim poenom, jednim servisom...", dodao je Grbić.

"Sad ću biti taksista"

Vidi opis Nikola Grbić: "Evo vama zlato, ja odoh svojoj kući da budem taksista" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: VLADIMIR MARKOVIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: VLADIMIR MARKOVIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: ANTONIO SCORZA / AFP / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

Bivši selektor Srbije vraća se sada u domovinu gdje će sigurno prvo obići brata Vladimira, koji je završio u bolnici zbog problema sa srcem, a potom će biti "taksista" svojoj djeci s kojom živi u Italiji. Od odmora ni riječi.

"Moram u srijedu da se vratim kući, jer moram da radim u bašti. Moj sin kreće u srednju školu i moram da se vratim da budem taksista i otac. Bila je ovo veoma teška sezona i jedva čekam da se vratim kući", zaključio je s osmijehom na licu najbolji odbojkaški trener na svijetu.

Ko su sinovi Nikole Grbića?

Nikola Grbić ima dvojicu sinova - Matiju i Miloša. Žive u Italiji i odlučio je da im promijeni sportsku federaciju, kako bi zaigrali za Srbiju u budućnosti.

"Stariji sin ima 19 godina. Obojici sam ove godine promijenio sportsku federaciju. Pošto živimo u Italiji, po automatizmu su bili registrovani za italijansku federaciju, a sada smo to prebacili na srpsku, tako da stiču pravo da igraju za reprezentaciju Srbije", rekao je Nikola Grbić.

"Stariji sin Matija igra za Pen Stejt u Americi, ali je imao težu povredu pa skoro da nije igrao cijelu sezonu. Njegov postupak promjene federacije je trajao duže jer je punoljetan. Mlađi sin Miloš je maloljetan, igra u mlađim selekcijama kluba u Peruđi, pa je procedura išla brže. On je već u pogonu mlađih reprezentativnih kategorija Srbije - bio je na Evropskom prvenstvu do 18 godina, a sada ide i na Balkanijadu. Za Matiju ćemo vidjeti da li će od sljedeće sezone zadovoljiti zahtjeve trenera."

"Kada su počeli da treniraju u Italiji, po automatizmu dobijaš njihovo sportsko državljanstvo da bi mogao da nastupaš u mlađim kategorijama klubova. To nema veze sa građanskim državljanstvom i pasošem. Kako je dolazilo vrijeme da se donesu odluke, razgovarao sam sa starijim sinom. On mi je otvoreno rekao: 'Tata, ja ne vidim sebe kako držim ruku na srcu i pjevam italijansku himnu.' Mislim da sam jedini otac koji je promijenio italijansku federaciju za neku drugu, jer uglavnom svi mijenjaju matične federacije za italijansku kako bi igrali tamo. Ta odluka nije donesena razumom nego emocijom", rekao je Nikola Grbić.