Nikola Grbić progovara o izazovima tokom Evropskog prvenstva, otkrivajući nezadovoljstvo uslovima treninga reprezentacije Poljske.

Izvor: Valerio Origo/IPA Sport/Imago/Profimedia

Poljska je odbojkaška sila i to je potvrdila osvajanjem još jedne medalje, ovog puta zlatne sa Evropskog prvenstva. Cijeli turnir su Poljaci dominirali, čak i uz povrijeđenog Leona, tako da u finalu Francuska nije mogla da im parira. Poljska je slavila 3:1 i tako joj je novu medalju donio Nikola Grbić.

Njemu je to deseta uzastopna medalja od kada je postao selektor Poljske prije četiri godine i jasno je da je ovo trenutno zlatno doba, međutim postoje stvari koje su ga i te kako iritirale tokom Evropskog prvenstva o kojima je želio da progovori.

Šta je mučilo Nikolu Grbića?

Izvor: Morgano/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Sve dok Poljska nije osvojila zlato, Nikola Grbić nije želio da javnost zna da je izuzetno nezadovoljan uslovima u kojima je trenirala njegova reprezentacija, tako da je pisao žalbe predstavnicima CEV-a, Evropske odbojkaške federacije i svima koji imaju nekog uticaja. Tek po povratku u Poljsku prepričao je incident.

"U Bugarskoj su uslovi bili daleko od idealnih. Do danas ne razumijem zašto smo morali da treniramo u tako čudnim terminima. U danima kada nismo igrali utakmice, treninzi su nam bili zakazani u 10 ili 11.30, i to u situaciji kada je prethodnog dana naša utakmica počinjala u 19 časova, a ekipa je kasno odlazila na spavanje. To je još neshvatljivije ako se ima u vidu da smo trenirali u hali u kojoj se nisu igrale utakmice", rekao je Nikola Grbić.

Stručni štab je pokušavao da izbori promjenu nepovoljnog termina, svjestan da bi mogao da utiče na formu ekipe, pošto su imali tek pet-šest sati sna poslije važnih utakmica, dok ni treninzi u terminima kada su se igrale utakmice - nisu bili idealni.

Uzalud je Grbić molio

Vidi opis Nikola Grbić: "Ćutao sam dok nismo uzeli zlato, odlučio sam sad da progovorim" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: IPA / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Morgano/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Alessio Tarpini / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: BORYS GOGULSKI / CYFRASPORT / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Nikolay DOYCHINOV / AFP / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Poljski igrači su u Sofiji proveli više od dvije nedjelje, a za to vrijeme odigrali su sedam utakmica. Ipak, na kraju to nije značajnije uticalo na njihove rezultate, a moglo je.

"Pitao sam delegate o tome, molio ih, čak sam poslao i zvaničan mejl predstavnicima CEV-a, ali oni ništa nisu uradili. Na kraju smo morali da se pomirimo sa tim. Uostalom, sve ekipe u Bugarskoj imale su isti problem. Moj tim je zaista fantastičan, oni se snalaze u teškim situacijama i znaju da se prilagode svakakvim uslovima", dodao je Grbić.

Poslije utakmice sa Bugarskom, kada su igrali pet setova, igrači su se kasno vratili u hotel i otišli na spavanje u dva ujutru, dok su već u 10 morali da budu na treningu.

"Šta na takvom treningu uopšte može da se uradi?Vjerovatno ništa osim laganog prebacivanja lopte. To nisu idealni uslovi za dug turnir. Nekako smo to pregurali, jer su se, srećom, ti jutarnji treninzi uglavnom održavali poslije utakmica sa slabijim ekipama", ispričao je Kamil Semenjuk.

Šta je Grbić sve osvojio s Poljskom?

Izvor: AKUB PIASECKI / CYFRASPORT / Newspix.pl / Profimedia

Nekadašnji selektor Srbije Nikola Grbić osvojio je sada već deseto odličje sa bijelo-crvenima. Imaju dva zlata sa EP (2023. i sada 2026. godine), kao i tri zlata iz Lige nacija (i dvije bronze), pa srebro i bronzu sa Svjetskog prvenstva, a tu je i srebro sa Olimpijskih igara u Parizu 2024. godine.

A ugovor nije ni blizu kraja, planiraju da još godinama dominiraju sa njim na klupi, svjesni da je preporodio njihovu odbojku, još od kada je sa Zaksom osvojio Ligu šampiona.

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