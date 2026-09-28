Koliku platu ima Nikola Grbić? Iznenadićete se koliko zarađuje najbolji na svijetu

Već četiri godine Nikola Grbić dominira sa Poljskom u koju je došao za manju platu nego što je imao nego u Peruđi. Mnogi se iznenade kada vide njegovu platu.

Izvor: AP Photo/Dolores Ochoa

Poljska je nastavila da dominira svjetskom odbojkom i osvojila je Evropsko prvenstvo tokom vikenda, što je čak deseta medalja za ovu zemlju od kada je na selektorskoj funkciji Nikola Grbić. Očigledno je da su Poljaci sa njim napravili pun pogodak i uspjeli su da pronađu savršenu hemiju, tako da planiraju da još dugo godina sarađuju, svjesni da je postao miljenik igrača, publike i cijele nacije, o čemu je govorio i Vladimir Grbić.

Zanimljivo je da je Grbić tek četiri godine selektor Poljske, došao je 2022. godine na ovu poziciju, a iako je na početku bio pomalo i kritikovan zbog promjena koje je donio - ubrzo su brzo svi zaćutali. Sada, poslije desete medalje, čekaju da im najbolji trener svijeta donese i zlato sa Olimpijskih igara u Los Anđelesu 2028. godine. Kad već nije mogao Srbiji...

Koliku platu ima Nikola Grbić?

Izvor: AKUB PIASECKI / CYFRASPORT / Newspix.pl / Profimedia

Prema podacima "Sport.pl", Nikola Grbić ima višegodišnji ugovor sa Poljacima koji će trajati tako najmanje do kraja ovog olimpijskog ciklusa, kada očekuju da budu i krunisani kao olimpijski prvaci. Grbić zarađuje 130 hiljada evra godišnje, s tim da treba vjerovati da je u pitanju iznos bez bonusa za osvajanje medalja.

Ono što je zanimljivo je da je Grbić, prije dolaska u reprezentaciju Poljske, zarađivao više kao trener Peruđe. Navodno, tamo je imao 170 hiljada evra godišnje.

Grbić je dugo pregovarao inače sa Odbojkaškim savezom Poljske, tamo je bio izuzetno poznat jer je 2022. godine sa Zaksom (klub iz Poljske), osvojio Ligu šampiona, pa je bio svjestan koliko su bijelo-crveni zainteresovani za njegove usluge, posebno kad je otpušten Vital Hejnen poslije Tokija. Tada je, navodno, dobio dva puta više novca od Belgijanca.

Koliko inače zarađuju odbojkaši?

Izvor: Marco BERTORELLO / AFP / Profimedia

Prema nezvaničnim podacima, najplaćeniji odbojkaš svijeta je Vilfredo Leon, najbolji igrač Poljske. On igra za poljski Lublin i zarađuje 1,4 miliona dolara godišnje, a za njim slijedi Maksim Mihajlov iz Rusije. Nastupa za Zenit iz Sankt Peterburga za 1,3 miliona dolara. Ervin Engape (35) je prošle sezone u dresu Fenerbahčea zaradio milion dolara.

Navodno, poljski treneri u tamošnjoj ligi zarađuju oko 10 hiljada evra godišnje, dok se plate boljih igrača kreću iznad 200 hiljada evra.

Šta je Grbić pričao o novcu?

Vidi opis Koliku platu ima Nikola Grbić? Iznenadićete se koliko zarađuje najbolji na svijetu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: VLADIMIR MARKOVIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: VLADIMIR MARKOVIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: ANTONIO SCORZA / AFP / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

Prije nekoliko godina tema novca u poljskoj odbojci bila je pokrenuta, posebno zbog igrača, kada je Nikola Grbić stao u zaštitu:

"Smatram da sve proizilazi iz nečega, pa ako u fudbalu ima novca, onda neko želi da ga plaća. Mislim da bi bilo glupo zavidjeti fudbalerima", ocjenjuje otvoreno u podkastu "U sjenci sporta".

"U svijetu nema mnogo zemalja u kojima se ljudi interesuju za odbojku i teško je probiti se jer isto tako u nekim zemljama pored drugih sportova. Zaista smo srećnici u Poljskoj što imamo odbojku na tako visokom nivou. Liga je na visokom nivou i mi kao Poljaci možemo da imamo koristi od toga", naglasio je Grbić koji je sa Poljskom osvojio deset medalja, od čega su dvije zlatne sa Evropskog prvenstva.

Tu su takođe i tri zlata iz Lige nacija (i dvije bronze), pa srebro i bronzu sa Svjetskog prvenstva, a tu je i srebro sa Olimpijskih igara u Parizu 2024. godine. Sljedeći cilj je zlato iz Los Anđelesa.

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