Nikola Grbić komentariše loš plasman srpske odbojke na Evropskom prvenstvu i ističe važnost podrške mladim igračima.

Izvor: YouTube/WP SportoweFakty

Muška odbojkaška reprezentacija Srbije ispala je u osmini finala Evropskog prvenstva i zabilježila je tako najlošiji plasman na kontinentalnim turnirima još od devedesetih godina. Baš tih godina pojavio se Nikola Grbić, tehničar s kojim je državni tim stizao do najsjajnih odličja, kratko je bio i na klupi "orlova" od 2015. do 2019. godine, a od tada "žanje" medalje za Poljsku s kojom je nadomak desete medalje u posljednje četiri godine.

Naravno, žao mu je zbog svega što se dogodilo sa reprezentacijom Srbije na ovogodišnjem Evropskom prvenstvu i svjestan je kritika koje će trpjeti odbojkaši, zbog čega je stao u njihovu odbranu.

"Dešava se. Mislim da to sigurno ne pomaže budućnosti odbojke", rekao je Nikola Grbić za "Meridijan Sport: "Rezultati su ti koji dovode nove, mlade igrače da treniraju i igraju odbojku. Nadam se da će novi centar zaista doprinijeti razvoju ovog sporta, jer mislim da je to fantastična stvar koju nema mnogo reprezentacija na svijetu. Mislim i nadam se da će biti iskorišćen na najbolji mogući način za buduće generacije".

Šta Srbija mora da uradi?

Vidi opis Nikola Grbić: "Nemojte to da radite, ne pomaže srpskoj odbojci" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Emmi Korhonen/LEHTIKUVA / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Emmi Korhonen/LEHTIKUVA / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Emmi Korhonen / Lehtikuva / Profimedia Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Icon Sport / Sipa USA / Profimedia Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Icon Sport / Sipa USA / Profimedia Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 8 / 8

Napravljena je smjena generacija u srpskom odbojkaškom timu i imamo mnogo neiskusnih igrača, novog selektora Krecua, dok je i baza sve manja - zbog toga što manje djece trenira odbojku.

"Mislim da treba spremati ekipu za budućnost, dati šansu mladima, probati da se od tih mladih igrača naprave nove, buduće zvijezde. Ako ih budemo pritiskali, mislim da im nećemo pomoći da to i urade. Dugačak je to proces i treba veoma mnogo strpljenja i svega toga. Nadam se da će svi imati takav pristup prema budućim generacijama", rekao je Grbić.

Može li Grbić opet do zlata?

Izvor: Nikolay DOYCHINOV / AFP / Profimedia

Deset turnira - deset polufinala za Nikolu Grbića sa Poljskom, a vidjećemo da li isto i toliko medalja. Da li je razmišljao o tome kada je sjeo na klupu? "Nisam. Nisam o tome razmišljao kada sam preuzimao Poljsku. Kao što ni sada ne razmišljam o tim situacijama: ‘Jao, biće deveta, deseta medalja, ovaj rekord, onaj rekord...' Potpuno me ne zanima".

"Jedina stvar koja me zanima jeste da moja ekipa igra najbolje što može onda kada je naše najbolje najpotrebnije. Svjestan sam da ne možemo uvijek da igramo najbolje, ali kada dođemo u ovu situaciju u kojoj smo sada, želim da imamo performans koji je na nivou najbližem našoj najboljoj igri. To je naša jedina preokupacija", rekao je Nikola Grbić čija Poljska za mjesto u finalu igra protiv Slovenije danas od 17 časova.

U drugom polufinalu sastaju se Francuska i najprijatnije iznenađenje turnira - Finska.

Šta je sve osvojio Grbić?

Izvor: PressFocus / Sipa USA / Profimedia

Trofejni odbojkaš je i kao trener odnio sve moguće medalje, tako da je do sada sa Poljskom osvojio srebro sa Olimpijskih igara 2024, kao i srebro i bronzu sa Svjetskog prvenstva 2022. i 2025. godine. Sa Poljacima je bio prvak Evrope 2023. godine, dok ima tri titule u Svjetskoj ligi i dva treća mjesta. Podsjetimo, bio je i selektor Srbije i sa njom ima zlato i srebro sa Svjetske lige, odnosno bronzu sa Evropskog prvenstva.

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(MONDO)