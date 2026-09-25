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"Izdaja je izdaja, i sa 18 i sa 48"! Toti otkrio da su ga zvala dva kluba iz Serije A!

"Izdaja je izdaja, i sa 18 i sa 48"! Toti otkrio da su ga zvala dva kluba iz Serije A!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
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Frančesko Toti otkrio da je imao poziv da se vrati iz penzije, ali i zbog čega je morao da odbije.

Frančesko Toti odbio ponudu Đenove i Kome prije dvije godine Izvor: Shutterstock

Frančesko Toti ponovo na terenu u Seriji A. Koliko god nevjerovatna bila ova ideja, ne tako davno pokušala su da je ostvare dva kluba iz Serije A.

Legenda Rome prenzionisao se još 2017. godine, ali to nije spriječila dva kluba da mu 2024. godine da potpiše za njih i vrati se fudbalu.

Otkrio je to Toti u svojoj autobiografiji "Oltre“ koja je izašla prije dva dana i odmah privukla veliku pažnju u Italiji"

"Odbio sam Đenovu, odbio sam i Komo. Imao sam 48 godina. Trener Đenove bio je Alberto Đilardino, koji je sa mnom osvojio titulu svjetskog prvaka 2006, dok je Komo već preuzeo Sesk Fabregas. Ja bih bio šest, odnosno 11 godina stariji od ljudi koji su plaćeni da mi govore šta da radim. Ovo nisu nikakve bajke, ovo je istina. Nevjerovatno je, ali je isti. Ludo", otkrio je Toti u svojoj autobiografiji.

Đenova ga je prva kontaktirala i Toti je pričao sa najodgovornijim osobama u klubu. "Oni su bili apsolutno ozbiljni", istakao je.

Toti je naveo da je uzeo neko vrijeme da razmisli i da je čak počeo da trenira, a da je tijelo to prihvatilo.

"Nije bilo više hljeba, slatkiša, ničega. I dobro je bilo, osim nekih normalnih bolova za čovjeka koji je blizu 50", napisao je Toti.

"Moja glava je govorila da, a moje srvc ne. Onda su se uloge zamijenile, stao sam sa tim mislima, a puls je ubrzao. Na kraju se svelo na pitanje koje sam uvijek sebi postavljao: Da li bi mogao da igraš za neki drugi klub osim Rome".

Ponudu je na kraju odbio, ne zbog godina već zbog voljenog kluba.

"Roma je bila odlučujući faktor, ne problem, ona to nikad nije. Izdaja je izdaja, i sa 18 i sa 48", objasnio je Toti.

Legendarni fudbaler Rome u međuvremenu se vratio sportu, ali ne fudbalu, već košarci. Toti je prihvatio ulogu savjetnika vlasnika u košarkaškom klubu Maksima iz Rima, a on je zadužen za razvoj navijačke baze i društveno odgovornih akcija.

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Tagovi

Frančesko Toti Đenova Komo Roma

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