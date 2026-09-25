Kurasao od 0:3 do 4:3, Borčev defanzivac sa klupe gledao preokret!

Pogledajte kako je komentator u Kurasau doživio nestvarni preokret ove selekcije protiv Kostarike.

Izvor: Promo/FK Borac Banjaluka

Defanzivac banjalučkog Borca Jurih Karolina poslije godinu dana ponovo se našao na spisku selektora Kurasaa Dika Advokata. Holandski stručnjak zbog povrede i neigranja nije na njega računao u proteklih godinu dana, ali sada je ponovo u nacionalnoj selekciji koja u ovom „prozoru“ igra četiri utakmice u okviru KONKAKAF Lige nacije.

Prvu je već odigrala u četvrtak uveče kada je slavila na gostovanju Kostariki 4:3, i to poslije nestvarnog preokreta. Karolina se nije našao među starterima, već je sa klupe gledao kako njegova ekipa od 0:3 stiže do 4:3.

Ogromnu prednost imala je Kostarika poslije prvih 45 minuta, bilo je 3:0 i djelovalo je da je sve gotovo.

A onda je Advokat izvršio tri izmjene i potpuno okrenuo utakmicu. Bivši selektor Srbije uveo je Tahita Čonga, Kendžija Gorea i Džordija Paulinu, a ova tri igrača u nastavku su postigla četiri gola za veliki preokret i pobjedu Kurasaa.

Pogledajte kako je to izgledalo i kako je sve doživio jedan TV komentator iz ove južnoameričke zemlje.

Curacao came from 3-0 down to beat Costa Rica 3-4 last night and this was the Curacao TV commentary…



Incredible pic.twitter.com/KobAMGJy42 — Out of Context Football Manager (@nocontextfm1)September 25, 2026

Kurasao će u ovom reprezentativnom "prozoru" odigrati još tri utakmice. Prvo će dočekati Nikaragvu, potom i Trinidad i Tobago, a zatim slijedi gostovanje Trinidadu i Tobagu.