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Kurasao od 0:3 do 4:3, Borčev defanzivac sa klupe gledao preokret!

Kurasao od 0:3 do 4:3, Borčev defanzivac sa klupe gledao preokret!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
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Pogledajte kako je komentator u Kurasau doživio nestvarni preokret ove selekcije protiv Kostarike.

Jurih Karolina Izvor: Promo/FK Borac Banjaluka

Defanzivac banjalučkog Borca Jurih Karolina poslije godinu dana ponovo se našao na spisku selektora Kurasaa Dika Advokata. Holandski stručnjak zbog povrede i neigranja nije na njega računao u proteklih godinu dana, ali sada je ponovo u nacionalnoj selekciji koja u ovom „prozoru“ igra četiri utakmice u okviru KONKAKAF Lige nacije.

Prvu je već odigrala u četvrtak uveče kada je slavila na gostovanju Kostariki 4:3, i to poslije nestvarnog preokreta. Karolina se nije našao među starterima, već je sa klupe gledao kako njegova ekipa od 0:3 stiže do 4:3.

Ogromnu prednost imala je Kostarika poslije prvih 45 minuta, bilo je 3:0 i djelovalo je da je sve gotovo.

A onda je Advokat izvršio tri izmjene i potpuno okrenuo utakmicu. Bivši selektor Srbije uveo je Tahita Čonga, Kendžija Gorea i Džordija Paulinu, a ova tri igrača u nastavku su postigla četiri gola za veliki preokret i pobjedu Kurasaa.

Pogledajte kako je to izgledalo i kako je sve doživio jedan TV komentator iz ove južnoameričke zemlje.

Kurasao će u ovom reprezentativnom "prozoru" odigrati još tri utakmice. Prvo će dočekati Nikaragvu, potom i Trinidad i Tobago, a zatim slijedi gostovanje Trinidadu i Tobagu.

Tagovi

Kurasao Jurih Karolina fudbal

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