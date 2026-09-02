Legenda Rome u novoj ulozi: Frančesko Toti dobio posao u košarkaškom klubu

Frančesko Toti se vratio sportu, ali ne fudbalu koji ga je proslavio

Izvor: BRANISLAV RAČKO / News and Media / Profimedia

Legendarni Frančesko Toti se vraća sportu, nakon što će ga Maksima, rimski klub, angažovati. Kao jedno od najvažnijih sportskih imena i kao legenda Rome, Toti će obavljati funkciju savjetnika vlasnika.

Toti će imati funkciju na kojoj će biti zadužen za razvoj navijačke baze i društveno odgovornih akcija. Jasno je da je cilj Totija u novoformiranom klubu da donese višegodišnje iskustvo u projekat koji polako hvata zamah i koji ima ambicije da bude prisutan na evropskom tržištu.

"Rim je oduvijek gledao van svojih granica. Danas počinje novo poglavlje sa čovjekom koji je ovaj grad oduvijek nosio u srcu. Frančesko Toti pridružuje se projektu Maksima Roma. Simbol Rima bira košarku. Bira projekat zasnovan na ambiciji, izvrsnosti i osjećaju pripadnosti. Bira da svom gradu pruži nešto novo i da to izgradi zajedno sa nama. Rimska duša. Globalna ambicija. Dobro došao u Maksima Romu, Frančesko", napisali su u objavi kluba.

Šta je rekao Frančesko Toti?

Frančesko Toti se oglasio po dolasku u klub i novom projektu. "Želio sam novu motivaciju i osjetio potrebu da izazovem sebe prihvatanjem novog izazova. Uloga koja mi je ponuđena, a prije svega projekat koji mi je predstavljen, odmah su me ubijedili.

Veoma sam srećan što sam aktivan dio ovog projekta i zahvaljujem klubu na povjerenju koje mi je ukazao. Prvi cilj biće da izgradimo čvrstu grupu, ojačamo tim i stvorimo sve uslove da postanemo vodeća organizacija u italijanskoj košarci. Nakon toga ćemo gledati ka Evropi i šire."

Oglasio se i vlasnik Maksime

Vlasnik novog kluba u Rimu Pol Matijasić bio je ponosan dovođenjem legende u klub. "Frančeskovo učešće u projektu Maksima Roma predstavlja potvrdu našeg klupskog identiteta i pokazuje da gradimo nešto sa čim čitav grad može da se poistovjeti. Malo je ljudi koji bolje od njega razumeju odgovornost predstavljanja Rima na najvišem nivou. Ponosni smo što ga dočekujemo kao našeg savjetnika i delegata za ključne aktivnosti, poput razvoja baze navijača i aktivnosti društvene odgovornosti", dodao je predsjednik i vlasnik Maksima Rome Pol Matijasić.