Najljepša Italijanka godinama varala Totija: Uhvatio je na djelu, a sad se udala za mlađeg biznismena

Ilari Blazi, bivša supruga fudbalera Frančeska Totija, udala se za biznismena Milera nakon skandala o kom je brujala cijela Italija.

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Poznata italijanska voditeljka Ilari Blazi (45), nekadašnja supruga slavnog fudbalera Frančeska Totija, udala se tokom vikenda za njemačkog biznismena Bastijana Milera (39). Njih dvoje su se vjenčali na obali Amalfi, gdje inače Bastijan Miler posjeduje veliki broj nekretnina i tamo je zapravo i baziran njegov biznis, a intimnoj ceremoniji prisustvovalo je samo oko 50 ljudi, što je znatno drugačije u odnosu na svadbu koju je napravio Toti prije dvije decenije.

O toj svadbi pričala je cijela Italija, ipak su se vjenčali "princ Rima" i jedna od najljepših Italijanki u tom trenutku, ali iako je njihov brak često apostrofiran kao najčvršći i najčistiji - odlučili su da se rastanu u septembru 2022. godine, kada je Toti otkrio da ga je supruga godinama varala.

Spekulisalo se oko mnogih imena i nije poznato da li je brak "pukao" baš zbog Bastijana Milera, ali simptomatično je da su njih dvoje zapravo u vezi od 2022. godine - baš kada je došlo do brakorazvodne parnice.

Godinama varala Totija

Ilari Blazi i Frančesko Toti živjeli su u skladnom braku od 2005. godine, njihovu svadbu prenosila je čak i nacionalna televizija, a nakon svega je "puklo" zbog prevare. Ako pitate Totija, njega je prevarila Ilari Blazi, a ako pitate voditeljku - nije baš ni fudbaler bio vjeran sve vrijeme. O tome je Ilari pričala i u dokumentarnom filmu koji je nedavno emitovao "Netfliks", a u kome su njihova djeca Kristijan (21), Šanel (19) i Izabel (10) mogli da čuju i previše intimnih stvari.

Frančesko Toti je u svojoj emotivnoj ispovijesti za "Korijere delo Sport" otkrio da je u periodu smrti svog oca tokom pandemije, u oktobru 2020. godine, pao u depresiju jer je saznao da ga je bivša supruga varala. "Proživio sam težak period, prije svega jer sam prestao da igram fudbal, a onda je moj otac umro. Takođe, i ja sam imao snažne simptome korone tokom 15 dana. Bez obzira na to, moja supruga nije bila tu kada mi je bila najpotrebnija", izjavio je tada Italijan.

"Nije tačno da sam je prvi prevario. Rekao sam da neću da govorim o tome i nisam, ali sam čitao mnogo 'podvala' u posljednjim nedjeljama. Neke od njih završene su tako što su moja djeca patila. U septembru prošle godine tračevi su počeli da dolaze do mene. Govorili su mi 'Slušaj, Ilari ima drugog. Zapravo, više od jednog.' Nikad nisam sumnjao za 20 godina, niti je ona sumnjala u mene, ali kada sam dobio upozorenja od različitih ljudi, kojima vjerujem, počeo sam da sumnjam. Pogledao sam telefon i vidio sam da je postojala treća osoba, koja se ponašala kao 'posrednik' između mene i Ilari", govorio je slavni fudbaler Rome.

"Imao sam dokaz (afere). Činjenice. I to me je uvelo u depresiju. Više nisam mogao da se pretvaram da se ništa nije dogodilo, ali to više nisam bio ja. Bio sam neko drugi. I moram da zahvalim Noemi na svemu. Plašio sam se da ću sa Ilari završiti na sudu i još se nadam da ćemo moći da postignemo dogovor. U međuvremenu sam zaćutao. Sve me to koštalo pola godine života. Volio bih hiljadu puta više da govorim o fudbalu i Romi, koju uvijek nosim u srcu", govorio je Toti u septembru burne 2022. godine.

Ilari Blazi tada isprva nije htjela da mu odgovori, preko advokata je poručila da samo želi da sačuva svoju djecu, a onda je ipak progovorila. "Otkrila sam stvari koje mogu da unište 50 porodica."