Frančesko Toti je konačno ispričao kako je saznao da ga žena vara.

Izvor: Profimedia

Čitava Italija ostala je zabezeknuta kada se prošle godine pojavila informacija da se fudbaler Frančesko Toti i novinarka Ilari Blazi razvode. Njih dvoje su važili za jedan od najskladnijih "sportskih parova", međutim nakon 17 godina braka i troje djece - zvanično su se razveli zbog toga što je Ilari (42) bila nevjerna.

Dobro je poznato da je i poslije razvoda bilo mnogo varnica između njih, dugo se pričalo i o tome kako će podijeliti imovinu, da bi sada poslije dugo ćutanja "Princ Rima" progovorio o svemu što ga je tištilo od trenutka kada je shvatio da ga žena vara iza leđa. U intervjuu za italijanske medije, Toti je rekao da je sve počelo tako što je uzeo mobilni telefon svoje tadašnje supruge i vidio poruku: "Vidimo se u hotelu".

"Zbog korona virusa sam izgubio oca, a žena nije bila sa mnom. Provjerio sam njen mobilni telefon, što inače nisam radio do tada, i pronašao poruke. Nisam mogao više da spavam. Ništa više nije bilo isto. Moje supruge, kada mi je najviše bila potrebna, nije je bilo. Do mene su dolazile glasine da Ilari ima drugog. Zapravo, to nije bila istina - imala je više od jednog. Nikad to nismo jedno drugom učinili u 20 godina, a onda su počela stizati upozorenja od raznih ljudi kojima vjerujem. Jednom sam pogledao njen telefon i vidio poruku posrednika između Ilari i treće osobe. Pisalo je: Vidimo se u hotelu", ispričao je Frančesko Toti bez ikakvog uvijanja o svojoj bivšoj supruzi.

U vrijeme kada su se vjenčali, Toti i Ilari su bili među najpopularnijim ličnostima u Italiji, pa je i svadba uživo prenošena na televiziji. Zvali su ih "italijanski Bekami" u tabloidima, međutim Frančesko (46) i Ilari (42) danas sem troje djece (Šanel, Kristijana i Izabel) nemaju nikakav kontakt.

Vidi opis "Svi su mi pričali da me žena vara!" Frančesko Toti: Pogledao sam joj poruke i shvatio, još je gore! (FOTO) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/ilaryblasi/printscreen Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Instagram/ilaryblasi/printscreen Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Instagram/ilaryblasi/printscreen Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Instagram/ilaryblasi/printscreen Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Instagram/ilaryblasi/printscreen Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Instagram/ilaryblasi/printscreen Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Instagram/ilaryblasi/printscreen Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Instagram/ilaryblasi/printscreen Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Instagram/ilaryblasi/printscreen Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Instagram/ilaryblasi/printscreen Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Instagram/ilaryblasi/printscreen Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Instagram/ilaryblasi/printscreen Br. slika: 12 12 / 12 AD

"Bilo je dosta glasina da smo varali jedno drugo, ali nismo. Sad ću vam dokazati. Činjenica je da sam upao u depresiju. Pretvarao sam se da je sve u redu, ali to nisam bio ja. Iz toga sam izašao zahvaljujući Noemi", kazao je Frančesko Toti o svojoj današnjoj djevojci Noemi Boki sa kojom je od prošle godine, dok trenutno nije poznato sa kim je Ilari Blazi pošto se manje pojavljuje u medijima nego ranije.

BONUS VIDEO: