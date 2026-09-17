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Lazar Marković u Superligi Srbije: Već trenira sa novim klubom, čeka se samo potpis

Lazar Marković u Superligi Srbije: Već trenira sa novim klubom, čeka se samo potpis

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Bivši fudbaler Partizana, Liverpula i reprezentacije Srbije Lazar Marković vraća se u Superligu.

Lazar Marković novi fudbaler Čukaričkog Izvor: MN PRESS

Nekadašnji reprezentativac Srbije i svojevremeno jedan od najtalentovanijih fudbalera Partizana, krilni napadač Lazar Marković (32), uskoro bi mogao da se vrati u srpski fudbal. Ovog puta to neće biti u crno-bijelom dresu tima iz Humske, već u bijelo-crnoj opremi Čukaričkog, na čijim je treninzima tokom prethodnih nekoliko dana.

Lazar Marković trenutno nema klub i zbog toga u bilo kom trenutku može da potpiše za tim sa Banovog brda, bez obzira na to što je prelazni rok završen. Po svemu sudeći, to će se uskoro i desiti, a Čukarički će dobiti kapitalno pojačanje u borbi za vrh tabele, odnosno mjesto koje vodi u evropske kvalifikacije narednog ljeta.

Da bi ispunili klupske ambicije, na Banovom brdu su u finišu prelaznog roka radili punom parom. Prvo je stigao dosadašnji fudbaler Bornmuta i odmah debitovao na sjajan način, zatim je iz CSKA Moskve pozajmljen argentinski desni bek, a najveće pojačanje mogao bi da bude Lazar Marković, bivši fudbaler Liverpula i drugih poznatih timova.

Kakvu karijeru ima Lazar Marković?

Nekadašnji reprezentativac Srbije ponikao je u Partizanu i bio jedan od njegovih najvećih talenata, a kasnije je kroz karijeru igrao za nekoliko velikih evropskih timova. Pojačao je prvo Benfiku i to u transferu teškom 10 miliona evra, pa ga je Liverpul platio čak 25 miliona, ali se u Engleskoj nije najbolje snašao. Išao je na pozajmice u Fenerbahče, Sporting, Hal i Anderleht, pa prešao u Fulam.

Ponovo je bio dio Partizana između septembra 2019. i jula 2022. godine, a zatim je nastupao za turske timove Gazijantep i Trabzonspor, pa u Ujedinjenim Arapskim Emiratima igrao za Banijas i na kraju nastupao za Apolon Limasol na Kipru. Sa tim timom je ovog ljeta okončao jednogodišnju saradnju.

Najdublji trag ostavio je u Partizanu, za koji je na 154 utakmice postigao 34 gola i asistirao 31 put. Svojevremeno je imao zapažene uloge u kadetskoj i mladoj reprezentaciji Srbije, a u seniorskom timu upisao je 22 meča i tri pogotka. Za nacionalni tim je posljednji put igrao 2016. godine.

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Tagovi

Lazar Marković FK Čukarički

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