Junajted prokockao 2:0 na Old Trafordu: Brajton napravio senzacionalan preokret

Mančester junajted i Brajton su odigrali jedan od najzanimljivijih mečeva. Vidjeli smo sve - uspon mladosti, preokret i potpuni krah

Izvor: Paul ELLIS / AFP / Profimedia

Kakav preokret na Old Trafordu! Mančester junajted je imao dva gola prednosti već poslije deset minuta, ali je na kraju eliminisan iz Liga kupa Engleske. Brajton je napravio veliki preokret i slavio sa 3:2, nanijevši novi bolan udarac domaćinu. Ako je išta za utjehu Junajtedu, a to je mladi Šej Lejsi koji ima svega 19 godina i već u prvom minutu meča došao je do gola.

Meč je praktično imao dva potpuno različita lica. Junajted je u prvih desetak minuta bio nezaustavljiv i dva puta zatresao mrežu, ali je Brajton postepeno preuzeo kontrolu. Do odlaska na odmor gosti su smanjili zaostatak, a u nastavku su uspjeli da potpuno preokrenu rezultat.

Ključni trenutak za izjednačenje dogodio se kada je Paskal Gros kaznio još jednu grešku domaće odbrane i pogodio za 2:2. Junajted se tada našao u problemu, a samo pet minuta kasnije uslijedio je novi šok za domaće navijače. Maksim de Kujper je odmah po ulasku na teren pronašao put do mreže i donio Brajtonu vođstvo koje više nije ispuštao.

Uprkos porazu, jedan detalj iz prvog dijela utakmice ostaće posebno zapamćen. Šej Lejsi je postigao prvenac za prvi tim. Desno krilo je atraktivnim potezom izbacio čuvara iz igre, a zatim snažnim udarcem savladalo golmana Brajtona.

Mejson Maunt je nekoliko trenutaka kasnije povećao prednost Junajteda na 2:0, ali se ispostavilo da ni to nije bilo dovoljno. Umjesto mirnog prolaska dalje, kombinovani sastav domaćina doživio je još jedan veliki preokret i prerano završio učešće u Liga kupu.