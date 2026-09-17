BiH dobila predsjednika Evropske esport federacije: Goran Kuzmić izabran na čelo EEF-a

Za Bosnu i Hercegovinu Kuzmićev izbor predstavlja značajno međunarodno priznanje i priliku za veću vidljivost domaće esport zajednice.

Izvor: PROMO/Esport savez BiH

Goran Kuzmić izabran je juče za predsjednika Evropske esport federacije (EEF), na njenoj 7. Generalnoj skupštini održanoj u Skoplju. Ovime je dugogodišnji radnik domaće i regionalne esport scene preuzeo jednu od vodećih funkcija u evropskom esportu. Kuzmićev protivkandidat u izboru za predsjednika Evropske esport federacije bio je Čester King (Chester King), predsjednik britanske esport federacije British Esports.

Kuzmić je predsjednik Esport saveza Republike Srpske, generalni sekretar Esport saveza Bosne i Hercegovine i čelnik organizacije Esports Umbrella. Njegov dosadašnji rad obuhvata razvoj takmičenja, podršku igračima, organizaciju međunarodnih turnira i povezivanje regionalne scene sa partnerima iz evropske i svjetske esport industrije.

Izvor: PROMO/Esport savez BiH

Među projektima koji ilustruju njegovo iskustvo izdvaja se međunarodni turnir "Nations Cup by EAL" na Jahorini 2024. godine, organizovan uz podršku upravo EEF-a. Kuzmić je bio predsjednik organizacionog odbora tog događaja, koji je povezao domaću scenu sa takmičarima iz brojnih evropskih zemalja.

Kroz Esports Umbrella i eAdriatic League njegov fokus bio je na stvaranju profesionalnijeg okruženja za igrače - redovnim takmičenjima, jasnim pravilima, ugovornim odnosima i zaštiti takmičarskog integriteta. U ranijim intervjuima isticao je da regionalni talenat mora imati organizovan sistem podrške kako bi mogao ostvariti svoj potencijal i na međunarodnoj sceni.

Jučerašnja skupština okupila je predstavnike evropskih nacionalnih federacija, a u njenom fokusu bili su upravljanje, saradnja i budući razvoj esporta u Evropi. Za novog člana odbora EEF-a izabran je Oto Takala, dok je skupštini prisustvovao i predsjednik Međunarodne esport federacije Vlad Marinesku. Domaćin je bila Makedonska esport federacija, a Sjeverna Makedonija prvi put je ugostila ovaj skup.

Za Bosnu i Hercegovinu Kuzmićev izbor predstavlja značajno međunarodno priznanje i priliku za veću vidljivost domaće esport zajednice. Snažnije povezivanje sa evropskim federacijama može otvoriti prostor za nova partnerstva, zajedničke projekte, razmjenu znanja i razvoj međunarodnih takmičenja u zemlji.

Pred Kuzmićem je odgovornost da doprinese razvoju esporta širom Evrope. Za domaću scenu, njegov izbor istovremeno nosi ohrabrujuću poruku: iskustvo i inicijative iz Bosne i Hercegovine mogu steći povjerenje evropske zajednice i doprinijeti njenom budućem razvoju.