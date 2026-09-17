logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

BiH dobila predsjednika Evropske esport federacije: Goran Kuzmić izabran na čelo EEF-a

BiH dobila predsjednika Evropske esport federacije: Goran Kuzmić izabran na čelo EEF-a

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Za Bosnu i Hercegovinu Kuzmićev izbor predstavlja značajno međunarodno priznanje i priliku za veću vidljivost domaće esport zajednice.

Goran Kuzmić novi predsjednik Evropske esport federacije Izvor: PROMO/Esport savez BiH

Goran Kuzmić izabran je juče za predsjednika Evropske esport federacije (EEF), na njenoj 7. Generalnoj skupštini održanoj u Skoplju. Ovime je dugogodišnji radnik domaće i regionalne esport scene preuzeo jednu od vodećih funkcija u evropskom esportu. Kuzmićev protivkandidat u izboru za predsjednika Evropske esport federacije bio je Čester King (Chester King), predsjednik britanske esport federacije British Esports.

Kuzmić je predsjednik Esport saveza Republike Srpske, generalni sekretar Esport saveza Bosne i Hercegovine i čelnik organizacije Esports Umbrella. Njegov dosadašnji rad obuhvata razvoj takmičenja, podršku igračima, organizaciju međunarodnih turnira i povezivanje regionalne scene sa partnerima iz evropske i svjetske esport industrije.

Izvor: PROMO/Esport savez BiH

Među projektima koji ilustruju njegovo iskustvo izdvaja se međunarodni turnir "Nations Cup by EAL" na Jahorini 2024. godine, organizovan uz podršku upravo EEF-a. Kuzmić je bio predsjednik organizacionog odbora tog događaja, koji je povezao domaću scenu sa takmičarima iz brojnih evropskih zemalja.

Kroz Esports Umbrella i eAdriatic League njegov fokus bio je na stvaranju profesionalnijeg okruženja za igrače - redovnim takmičenjima, jasnim pravilima, ugovornim odnosima i zaštiti takmičarskog integriteta. U ranijim intervjuima isticao je da regionalni talenat mora imati organizovan sistem podrške kako bi mogao ostvariti svoj potencijal i na međunarodnoj sceni.

Jučerašnja skupština okupila je predstavnike evropskih nacionalnih federacija, a u njenom fokusu bili su upravljanje, saradnja i budući razvoj esporta u Evropi. Za novog člana odbora EEF-a izabran je Oto Takala, dok je skupštini prisustvovao i predsjednik Međunarodne esport federacije Vlad Marinesku. Domaćin je bila Makedonska esport federacija, a Sjeverna Makedonija prvi put je ugostila ovaj skup.

Za Bosnu i Hercegovinu Kuzmićev izbor predstavlja značajno međunarodno priznanje i priliku za veću vidljivost domaće esport zajednice. Snažnije povezivanje sa evropskim federacijama može otvoriti prostor za nova partnerstva, zajedničke projekte, razmjenu znanja i razvoj međunarodnih takmičenja u zemlji.

Pred Kuzmićem je odgovornost da doprinese razvoju esporta širom Evrope. Za domaću scenu, njegov izbor istovremeno nosi ohrabrujuću poruku: iskustvo i inicijative iz Bosne i Hercegovine mogu steći povjerenje evropske zajednice i doprinijeti njenom budućem razvoju.

Možda će vas zanimati

Tagovi

esports Goran Kuzmić gejming

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC