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Srbin igrao meč za istoriju Lige šampiona: Ovo se nije desilo nikad i pitanje da li će se ponoviti

Srbin igrao meč za istoriju Lige šampiona: Ovo se nije desilo nikad i pitanje da li će se ponoviti

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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U startnim postavama Mančester junajteda i Sabaha našli se igrači iz 21 države, a samo je Belgija imala dvojicu predstavnika. Srbija zastupljena zbog Veljka Simića.

Na meču Mančester junajteda i Sabaha igrači iz 21 zemlje Izvor: MI News/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Meč Lige šampiona između Mančester junajteda i Sabaha prošao je u skladu sa očekivanjima, jer je engleski tim rutinski upisao pobjedu (4:0) pred svojim navijačima. Prvi nastup mladog kluba iz Azerbejdžana u ligaškoj fazi Lige šampiona ipak je bio preveliki zalogaj za njih, ali... Ako ništa drugo, ostaje im za utjehu da su ispisali istoriju.

Mančester junajted i Sabah su odigrali istorijski meč, jer su u startnim postavama ova dva tima bili fudbaleri iz 21 različite zemlje. Samo je Belgija imala dvojicu predstavnika na terenu, a među zemljama koje su bile zastupljene prilikom pisanja istorije evropskog fudbala našla se i Srbija jer je Veljko Simić od prvog minuta igrao za Sabah.

Dres Mančester junajteda nosili su Belgijanci Lamens i Tilemans, ali i fudbaleri iz još devet država - bili su tu momci iz Maroka, Francuske, Argentine, Danske, Engleske, Kameruna, Portugala, Brazila i Slovenije. Za Sabah su igrali fudbaleri iz Kazahstana, Alžira, Azerbejdžana, Južne Afrike, Poljske, Uzbekistana, Hrvatske, Srbije, Jamajke, Ruande i Nigerije. Čak 21 različita država, od 22 fudbalera na terenu.

U nastavku meča su šansu dobili fudbaler iz Holandije u domaćem i fudbaler iz Gabona u gostujućem timu, dok su ostali rezervisti bili "duplikati". Malo je falilo da vidimo istoriju, odnosno da svi fudbaleri u startnim postavama budu iz različitih reprezentacija. Trener Mančester junajteda Majkl Kerik ostavio je na klupi rezervnog golmana iz Velsa, kao i fudbalere u polju iz Sjeverne Irske i Škotske. Da se neko od njih našao u timu umjesto Lamensa ili Tilemansa, desilo bi se nešto što nismo mogli ni da zamislimo.

Izvor: Ryan Crockett / DeFodi Images / Profimedia

Nikada ranije na meču Lige šampiona nije se dogodilo da više od 19 zemalja ima predstavnike u startnim postavama. Ovog puta smo brojali do 21, što je na samo korak od apsolutnog rekorda. Učestvovala je u njemu i Srbija, iako će Veljko Simić pokušati što prije da zaboravi ubjedljiv poraz na Old Trafordu.

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Tagovi

Liga šampiona Mančester junajted Sabah

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