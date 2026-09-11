Evropa priča o čudu Seska Fabregasa u Komu: Napravio silu Lige šampiona, armirani beton se trese na jezeru

Komo spektakularno debitovalo u Ligi šampiona, pobjedom protiv RB Lajpciga kod kuće 4:1.

Izvor: www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia

U svom prvom, istorijskom nastupu u Ligi šampiona, italijanski Komo je pod vođstvom španskog stručnjaka Seska Fabregasa deklasirao RB Lajpcig 4:1. Srpski internacionalac Andrija Maksimović je jako lijepim golom samo donekle vratio uzbuđenje i smanjio na 3:1, ali ništa nije moglo da pokvari ovu magičnu noć na jezeru Komo.

Hrvatski vezista Martin Baturina plesao je u dresu Koma i pokazao klasu i kada je čestitao Srbinu Maksimoviću na prelijepom golu i kada je sam doveo u vođstvo domaće 1:0. Bio je to trenutak koji nijedan od 10.884 gledalaca neće zaboraviti - prvi gol u istoriji Koma u Ligi šampiona. Pratili su ga pogoci Grka Anastasiosa Duvikasa, Senegalca Asana Dijaa na asistenciju neizbježnog Argentinca Nika Pasa, a konačnih 4:1 postavio je takođe Argentinac Maksimo Perone i takođe na asistenciju Nika Pasa.

Komo je ovog ljeta kao klub pravio velike infrastrukturne radove, srušio je tribinu svojih navijača da bi napravio novu od armiranog betona i da bi tako poštovao UEFA standarde. Radovi su započeti u maju i završeni su na vrijeme za ovu zvjezdanu noć u Komu, a Fabregasov tim bio je pravi kad je bilo najvažnije.

Izvor: www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia

Špančev plan od starta je radio kao sat i donio je ogromnu prednost 3:0 do početka drugog dijela, a kada je srpski "Mesi" Maksimović sjajno zatresao mrežu, Fabregas je ekspresno reagovao i trostrukom izmjenom "zacementirao" pobjedu svog tima. Mijenjao je Fabregas formaciju, igrao sa trojicom u odbrani, pa sa petoricom, razmišljao je i o čuvanju snage za Seriju A, koja je prioritetno takmičenje Komu - i u svemu uradio maestralan posao. Kao i uvijek. Peroneov gol na kraju bio je samo šlag na torti.

Fabregasova imperija u Komu

Izvor: Spada / LaPresse / Profimedia

Komo je u Seriji A poslije tri kola bez poraza i kraj vodećih Rome, Intera i Lacija, a ove večeri je stao uz rame ubjedljivim velikanima Lige šampiona - Mančester junajtedu i Bajernu. Ni u najluđim snovima u Komu nisu mogli da vjeruju šta će Fabregas napraviti kad je 2022. stigao u taj klub da završi veliku igračku karijeru i da u njemu postane trener.

Naravno, Fabregas nije i ne može sam da bude zaslužan za vrtoglavi uspjeh Koma. Ogromnu i ključnu ulogu u sportskom sektoru vrši direktor Karlalberto Ludi, koji vodi spektakularnu transfer-politiku sa Špancem i nizom saradnika (nekad je tu bio i Englez Denis Vajs, a savjetima i čuveni Amerikanac Bili Bin).

Najveći transferi Koma

Izvor: Spada / Zuma Press / Profimedia

Argentinac Niko Pas (22) najveći je pogodak u istoriji kluba, jer je doveden 2024. iz Reala za šest miliona evra i eksplodirao je u Seriji A, pa je do sada postigao 20 golova, a 19 namjestio za Komo, uz uticaj na igru koji se ne može vidjeti samo kroz brojeve. Madriđani su ga vratili u Real uz otkup od devet miliona, pa ga prodali nazad Komu za rekordnih 50 miliona evra ovog ljeta.

Hrvat Martin Baturina (22) došao je iz zagrebačkog Dinama u sezoni 2025/26 za 18 miliona evra i brzo je pokazano koliko je to bila prava kupovina, u pravom trenutku, za pravog trenera. Nasljednik Luke Modrića u hrvatskoj reprezentaciji i protiv Lajpciga je pokazao koliko je magije u njegovim nogama.

Senegalac Asan Dijao (21) doveden je u Italiju kao krilo Betisa za 12 miliona evra, a cijena mu je sada procijenjena na 30. I on je bio strijelac protiv Lajpciga, a ove sezone je već postigao tri gola u četiri meča. Fabregas ga koristi na obje strane terena, a Dijao je jedan od Špančevih najboljih proizvoda.

Englez Trevo Čaloba (27) stigao je ovog ljeta u još jednom skupocjenom transferu Koma, za 30 miliona evra iz Čelsija. Razmišljao je Fabregas i o odbrani, pa je ovog ljeta doveo defanzivca svog nekadašnjeg kluba i učinio ga stubom odbrane, nezamjenjivim u svim mečevima ovog ljeta.

Fabregasova fabrika u Komu radi punom parom i mašina je uhvatila takav zalet da je ništa ne može zaustaviti.