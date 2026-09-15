Najveći talenat pobjegao iz Mančester junajteda: "Kao da je Mesi otišao iz Barselone kao klinac"

Džej-Džej Gabrijel, poznat kao 'Mali Mesi', napušta Mančester junajted, ostavljajući za sobom klub u šoku zbog njegovog odlaska. Engleski velikan neće ga pustiti da ode bez borbe.

Izvor: YouTube/ScoutNation

Mančester junajted ostaje bez 15-godišnjeg Džej-Džej Gabrijela, poznatog i kao "Mali Mesi". On je zvanično podnio zahtev za odlazak iz kluba i to trenutni, objavio je britanski "Telegraf".

Ovaj potez ostavio je sve u klubu bez teksta, jer niko nije očekivao odlazak igrača čije je puno ime Džozef Džunior Andreu Gabrijel. Navodno, on nema dogovor ni sa jednim timom u koji će odmah preći, već samo želi da ode sa Old Traforda. Bio je član Junajteda od svoje 11. godine.

Gabrijel će imati pravo da potpiše za drugi tim u oktobru, kada će napuniti 16 godina i moći će da potpiše stipendijski ugovor sa novim klubom, a do jeseni 2017. moraće da čeka potpisivanje profesionalnog ugovora.

Junajted će se žaliti na ovaj potez fudbalera i njegovog okruženja i pozvaće se na pravilo Premijer lige, koje propisuje: "Tokom trajanja dječije registracije igrača, ona može biti prekinuta samo ako se sve strane dogovore (klub, igrač i roditelj/staratelj), a ako ne bude dogovora, onda bilo ko uključen u slučaj može da zatraži od Premijer lige da donese obavezujuću odluku o zahtevu za raskid.

"Talenat kao Gabrijel viđa se jednom u generaciji"

Džej Džej Gabrijel Mali Mesi golovi za Mančester junajted Izvor: YouTube/Scout Nation

Prema istom izvoru, u Junajtedu i dalje vjeruju da mogu da preokrenu situaciju. Omladinska škola tog kluba poznata je kao fabrika talenata, a vijest da vjerovatno najveći talenat hoće da ode uzdrmaće čitav klub - posebno nakon poraza od Mančester sitija u derbiju uz veliku grešku sudije.

Gabrijel je prošle sedmice dao tri gola u Ligi šampiona za omladince protiv Sabaha (3:0) i pokazao šta sve zna. Legendarni Rajan Gigs nazvao ga je "talentom kakav se viđa jednom u generaciji".

Njegov nadimak je "Mali Mesi" i Mančester junajted bi veoma lako mogao da izgubi. Na svojim društvenim mrežama izbrisao je svaki trag svog boravka u klubu, a navijači žale za njim i porede ovaj slučajem sa pravim Mesijem. "Ovo je kao da je Barselona izgubila Mesija dok je bio klinac", komentar je koji su naglasili engleski mediji.