Fudbalska reprezentacija Srbije pod hitno mora da dotakne realnost i da se ponaša u skladu sa njom. Selektor Paunović ima zadatak da javnosti objasni kako "orlovi" više nisu silni.

Izvor: MN PRESS

Fudbalska reprezentacija Srbije na početku novog izdanja u Ligi nacija poražena je od Grčke (2:1), pa od Holandije (2:1) u dva potpuno različita meča. Prije svega, odbrana srpskog nacionalnog tima bila je potpuno drugačija na ova dva meča, odlukom selektora Veljka Paunovića.

Na meču protiv Grčke selekcija Srbije igrala je sa četiri igrača u posljednjoj liniji tima, dok je protiv Holandije na terenu u većem dijelu meča bilo pet defanzivaca. Selektora Paunovića pitali smo da li bi, nakon ovih iskustava, drugačije "namjestio" tim za Grke.

"Fer je vaša konstatacija, ali to su totalno dva različita koncepta. Mislim da se ne bi dopalo ni nama, ni publici da smo špekulisali kao danas što smo pozitivno špekulisali protiv Holandije.Ne vjerujem da bi nam donijelo ono što bismo mi htjeli. Čak bismo izgledali možda još lošije", rekao je selektor Paunović.

Vidi opis Veljko Paunović mora da urazumi Srbe: Nije sramota da se braniš, ako ne znaš da napadaš Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 11 / 11

U odgovoru koji nam je selektor dao krije se možda i najbitniji detalj o fudbalskoj reprezentaciji Srbije. Javnost u zemlji i dalje vjeruje da je nacionalni tim na istom nivou kao selekcija Grčke ili timovi sličnog kvaliteta, iako to nije ni blizu istine.

Kako ne bi sebe predstavili u podređenom položaju i kako se ne bi protiv Grčke na Marakani grčevito branili u pokušaju da osvoje bar bod, selektor Paunović je reprezentativce poslao na teren da barem probaju da igraju fudbal. To se završilo sa čak 14 upućenih udaraca Grka prije poluvremena i još 12 u nastavku meča.

Očigledno je da Srbija kvalitetom ne može da parira Grcima. Iako je bod praktično bio u džepu, selektor Veljko Paunović je istakao da čak ni u slučaju pobjede ne bi imao čime da bude zadovoljan u igri Srbije na toj utakmici. Ipak, nekoliko dana kasnije ostao je pri stavu da Srbija smije da bude defanzivna protiv selekcija poput Holandije, ali ne i protiv selekcija poput Grčke.

Vidi opis Veljko Paunović mora da urazumi Srbe: Nije sramota da se braniš, ako ne znaš da napadaš Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 1 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 2 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 3 / 22 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 4 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 5 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 6 / 22 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 7 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 8 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 9 / 22 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 10 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 11 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 12 / 22 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 13 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 14 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 15 / 22 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 16 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 17 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 18 / 22 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 19 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 20 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 21 / 22 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 22 / 22

To je zabluda koju će u narednom periodu selektor Srbije morati da "razbije". Nije sramota braniti se, nije sramota biti defanzivan i nije sramota da se u utakmice iz podređenog položaja - sa željom da se favoritu pokvare planovi.

"Mi smo Holandiji prepustili posjed jer smo zaključili da imaju problema u tranzicijama, da imaju problema kad protivnik uspije da uđe u sekvencu dužih posjeda, od sedam-osam pasova. Nije nam išlo za rukom, ali ne možeš u svemu da budeš dobar. Ono što smo bili izuzetni danas, Holanđani su Nijemcima osvojili svaku loptu na prekidima, mi im danas nismo dali nijedan kontakt. Bili smo superiorniji, odbranili smo naš kazneni prostor i imali smo one šanse. Jako sam zadovoljan igrom u toj fazi. Momci su zadovoljni, imali smo jasan plan, ideju koju su sproveli do detalja i perfektnosti", zaključio je selektor.

Kada su već selektor, igrači i navijači zadovoljniji utakmicom protiv Holandije nego protiv Grčke, zašto se taj model ne bi češće primjenjivao?. Biće potrebno da selektor Paunović odustane od nekih svojih ideja, ali ako je cilj da reprezentaciji bude bolje - vrijedno je "žrtve". Sa druge strane, javnosti u Srbiji mora postati jasnije da u ovom procesu "orlovi" imaju pravo protiv bilo koga da odustane od svojih ideja. Selektore, objasni javnosti da nije sramota što su srpski fudbaleri loši, ako će biti borbeni i pokazati defanzivne kvalitete..

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