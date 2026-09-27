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Veljko Paunović objasnio zašto je napravio sedam izmjena: "Vidio sam gdje su bili problemi"

Veljko Paunović objasnio zašto je napravio sedam izmjena: "Vidio sam gdje su bili problemi"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Veljko Paunović napravio je čak sedam promjena u sastavu Srbije za meč sa Holandijom, pa je objasnio zašto je to učinio

Veljko Paunović Izvor: MN PRESS

Srbija protiv Holandije igra meč drugog kola grupne Lige nacija. Ima priliku za "popravni" poslije poraza od Grčke na startu takmičenja. U odnosu na taj meč selektor Veljko Paunović napravio je čak sedam promjena.

U timu su ostali samo golman Vanja Milinković Savić, Strahinja Pavlović, Andrija Živković i Sergej Milinković-Savić. Uz njih su na terenu na "Marakani" Nedeljković, Babić, Terzić, Gudelj, Lukić, Stanković i Joveljić.

"Volim ovo što radim, volim grupu momaka sa kojom radimo, fudbal nam daje novu priliku da se pokažemo, dokažemo i da poboljšamo sve aspekte na kojima smo radili. Greške, korekcije koje treba da uradimo. Želim da se takmičimo i vjerujem u bolji rezultat", rekao je Paunović za "Arenu sport" prije meča.

Zašto je napravio sedam promjena?

Pojasnio je da je razlog za sve ove promjene oporavak i to da je prethodni meč bio prije samo dva dana.

"Govoreći sa aspekta oporavka, mentalnog i fizičkog, oni se prate, to je bio prvi. Ono na čemu smo radili. Što se taktičkog tiče. Protiv Grčke smo najviše problema imali u defanzivnim duelima, bili su bolji. Iz tog aspekta, stavili smo dosta igrača koji su svježiji. Napravićemo neke modifikacije koje vjerujem da će nam pomoći. Malo je vremena oporaviti igrače za dva dana. Gledamo da u toj adaptaciji ne izgubimo ono što ovaj tim krasi, a to je naš talenat i mogućnost da kroz dobre kombinacije napravimo prilike za gol", objašnjava Paunović i na to dodaje:

"Sigurno da imamo igrače koji su fizički sposobni da igraju na ovom nivou i da opterete Holandiju, jednu od fizički najspremnijih ekipa. I za nas i za njih je to izazov, taj fizički aspekt, biće jedan od ključnih."

"Volim jedno da kažem igračima"

Na klupi Srbije za meč sa Holandijom su: Petrović i Stanković (golmani), Dragojević, Maksimović, Jović, Tadić, Kostić, Simić, Eraković, Cvetković, Džodić, Samardžić.

"Svakako da je važno da smo kao cjelina, da znamo šta je čiji zadatak kada dobije priliku. Volim da kažem u današnje vrijeme, kada treneri i selektori možemo da napravimo pet izmjena, da je to resurs koji treba koristiti. Moja ideja je da igračima koji ne počnu kažem da su oni ti koji završavaju utakmicu. Promijeni se 50 odsto tima uglavnom u drugom dijelu. Ako ne razumije ulogu, ne donese promjenu, bilo bi to pogubno i za kolektiv. Važno mi je da igrači znaju da su svi važni", zaključio je Paunović.

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Tagovi

orlovi Srbija Holandija Liga nacija Veljko Paunović

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