Aleksander Isak se ponovo povrijedio: Odmah napustio reprezentaciju, loše vijesti za Liverpul

Švedski napadač Aleksander Isak je morao da napusti reprezentaciju zbog nove povrede

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Aleksander Isak ponovo je razlog za zabrinutost u Liverpulu. Švedski napadač morao je da napusti okupljanje reprezentacije zbog manje povrede butine i neće igrati na preostalim utakmicama Švedske u Ligi nacija (protiv Poljske, Bosne i Hercegovine i Rumunije). Klub je potvrdio da će Isak biti pregledan u medicinskom centru na trening kompleksu "AXA".

Vijest stiže u trenutku kada je Isak konačno pronašao pravu formu. Postigao je četiri gola na prvih pet utakmica Premijer lige, što mu je najbolji početak sezone u karijeri, a u petak je bio strijelac u pobjedi Švedske nad Rumunijom 2:1. Međutim, problem je nastao kad je niotkuda morao da napusti nacionalni tim.

"Isak ima manji problem sa butinom. Nije ništa ozbiljno, ali zbog velikog broja utakmica u kratkom periodu neće moći da učestvuje. Frustrirajuće je i za njega i za nas, ali tako je kako je", rekao je Poter.

Bolje je nego prošle sezone, ali...

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Isak je poslije duela sa Rumunijom privukao pažnju i zbog krvave čarape. Tokom utakmice pretrpio je snažan udarac, nakon kojeg mu je stopalo bilo krvavo. "Možete da vidite... Bio je to snažan udarac. Oni koji su igrali fudbal možda znaju da je potrebno nekoliko minuta da bol prođe, ali sve je bilo u redu", rekao je Isak.

Iako se povreda trenutno opisuje kao lakša, u Liverpulu će svakako pažljivo pratiti njegovo stanje. Prošle sezone Šveđanin je imao velikih problema sa povredama i propustio je čak 30 utakmica za klub i reprezentaciju. Prošle sezone je u svim takmičenjima postigao samo četiri gola, dok je ove već izjednačio taj učinak u Premijer ligi.