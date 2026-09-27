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Luki Joviću dovoljne 54 sekunde protiv Holandije: Opet je ona stara gol-mašina, pogledajte

Luki Joviću dovoljne 54 sekunde protiv Holandije: Opet je ona stara gol-mašina, pogledajte

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Pogledajte kako je Luka Jović, u samo 54 sekunde, postigao gol za Srbiju protiv Holandije na Marakani.

Luka Jović dao gol Holandiji Izvor: MN PRESS

Tek što je ušao u igru protiv Holandije, Luka Jović je dao gol na "Marakani" za izjednačenje, 1:1. U velikoj gužvi u kaznenom prostoru, srpski napadač bio je na pravom mjestu da ubaci u gol loptu koju je prethodno snažno šutirao Andrija Živković.

Pogledajte:

Luka Jović daje gol na Srbija Holandija
Izvor: YouTube/TV Arena sport

Selektor Veljko Paunović ubacio je Jovića u igru nekoliko trenutaka ranije, kao i Dušana Tadića. Njih dvojica zamijenili su Dejana Joveljića i Sergeja Milinković-Savića i odmah se to pokazalo kao pogodak.

Jović je i ove sezone u odličnoj formi i ovo je bio njegov sedmi gol u sezoni u kojoj je sa AEK-om izborio i učešće u Ligi šampiona.

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Tagovi

orlovi Luka Jović Srbija Holandija Liga nacija

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