Poznato pod kojim uslovima počinje ABA liga: Oglasio se advokat sudija

ABA liga i sudije su blizu dogovora, pa će regionalno takmičenje, poslije malog zakašnjenja, biti nastavljeno.

Izvor: MN PRESS

Prvo kolo ABA lige moralo je da bude odgođeno, nakon što regionalno takmičenje i sudije nisu postigle dogovor. Ipak, takmičenje će vjerovatno početi, a detalje je potvrdio pravni zastupnik arbitara Danijel Papak, u razgovoru za "Večernji list". Početak lige garantovan je u slučaju da nadležni "ponude konkretno rješenje umjesto ultimatuma", rekao je advokat sudija.

"Prije svega, želim da pošaljem jasnu i nedvosmislenu poruku: sudije nisu ti koji postavljaju ultimatume, niti su oni ti koji drže ligu kao taoca. Sudijama je zvanično još u novemru 2025. obećano da će rukovodstvo lige do kraja takmičarske sezone pripremiti konačan prijedlog i trajno regulisati status i finansijske uslove sudija. Sudije su tada pokazale maksimalno povjerenje, profesionalizam i završile sezonu do kraja bez opstrukcije. Međutim, umjesto obećanog rješenja od strane rukovodstva lige, problem je ignorisan skoro godinu dana.

Kada su sudije prije sezone podnijele pisane i argumentovane prijedloge za statusno rješenje, umjesto konkretnog kontraprijedloga na sastanku, dobile su hipotetička obećanja o budućim sjednicama i ponovni zahtjev da sude pola sezone pod neadekvatnim uslovima - sa eksplicitnim ultimatumom da pojedinačno iznesu svoje stavove u roku od nekoliko sati. Takav pristup nije partnerstvo niti izgradnja dijaloga, već nametanje ugovornih uslova sa pozicije moći. Sudije ne traže nikakav nerealan luksuz, već dostojanstvo, pravnu sigurnost i uslove koji odgovaraju", navodi se.

Kad je u pitanju stav sudija: "Ostaje nepromijenjen, a to je da su potpuno otvoreni za konstruktivne i argumentovane diskusije. Stoga, ako Liga na današnjem sastanku ponudi konkretno rješenje umjesto ultimatuma, biće stvoreni svi uslovi za početak sezone u korist regionalne košarke, klubova i navijača", zaključio je.

Očekuje nas sastanak dvije strane, a s obzirom na to da je želja za početkom sezone obostrana, očekuje se i da će takmičenje uskoro početi.