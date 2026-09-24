logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Odgođen početak ABA lige: Stiglo saopštenje, održano je hitno glasanje

Odgođen početak ABA lige: Stiglo saopštenje, održano je hitno glasanje

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

ABA liga se oglasila saopštenjem i potvrdila da se odgađa početak sezone zbog trenutnog haosa koji postoji u vezi sa sudijama i pokušajem da se nađe rješenje.

aba pokrivalica Izvor: ABA liga/Igokea/Nenad Vuruna

Početak ABA lige se odgađa. Uprkos tome što je trebalo da sezona krene od 25. septembra, to se neće dogoditi. Prvo kolo regionalnog takmičenja se ogađa zbog problema koji postoji u vezi sa sudijama i dogovorom sa arbitrima.

"Održan je sastanak ABA lige i sa 11 glasova za i jednim uzdržanim je donesena odluka da se odloži početak ABA lige i Druge ABA lige. Javnost će biti informisana o narednim koracima", stoji u saopštenju.

Dakle, prvo kolo regionalnog takmičenja će kasniti, a do kada? To još uvijek niko ne zna. Do problema je došlo pošto su sudije usljed većeg priliva novca tražile i da se njima povećaju honorari. Pregovori su, bar za sada, završeni neuspješno...

Iz ABA lige su se prethodno oglasili poslije ponoći i to je već bio znak da bi do odlaganja moglo da dođe. U tom saopštenju su naveli da je došlo do "zloupotrebe imejl adrese košarkaških sudija".

Ovako je izgledao raspored

Prije nego što je stigla zvanična potvrda o odgađanju mečeva, ovako je izgledao raspored mečeva:

1. kolo ABA lige, grupa "A"

  • Budućnost - Cibona (petak, 18.00)
  • Cedevita Olimpija - Krka (subota, 17.00)
  • Borac - Crvena zvezda (subota, 18.30)
  • Slovan Bratislava - FMP (nedjelja, 17.00)
  • Igokea - Široki (nedjelja, 19.00)

1. kolo ABA lige, grupa "B"

  • Zadar - Bosna (petak, 18.30)
  • Derbi - Spartak (subota, 20.30)
  • Mega - Kluž (nedjelja, 12.00)
  • Dubai - Beč (nedjelja, 16.00)
  • Partizan - Ilirija (nedjelja, 21.00)

Možda će vas zanimati

Tagovi

ABA liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC