Janik Siner ima ITB sindrom: Alarmi su upaljeni, operacija je posljednja opcija

Italijanski mediji tvrde da Janik Siner boluje od ITB sindroma i da je jedna od opcija i operacija

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Janik Siner može da završi i na operaciji, to je posljednja opcija, ali ne i nemoguća. Tako tvrde italijanski mediji. Tamošnji "Korijere delo Sport" donio je najnovije informacije o problemima sa koljenom prvog tenisera svijeta i objasnili su da nije problem unutar, već van koljena i da boluje od - ITB sindroma.

Radi se o sindromu iliotibijalne trake i nečemu što se javlja najčešće kod sportista. Uz to se naziva i "trkačko koljeno". Problem koji nije tako lako rješiv. Potrebno je vrijeme...

"Iliotibijalna traka je debela, otporna i neelastična traka vezivnog tkiva koja polazi sa karličnog dijela, pruža se duž spoljašnje strane butine i pripaja se za tibiju odmah ispod koljena. Svaki put kada se koljeno savija, ona klizi preko lateralnog epikondila butne kosti sve dok tkivo ne postane upaljeno, što se naziva vanzglobnim oštećenjem jer se povreda nalazi sa spoljašnje strane koljena", navodi se u njihovom tekstu.

Naglašeno je da Siner, ljekari i njegov tim svi rade na tome sa jednim ciljem - da izbjegnu odlazak "pod nož". Operacija je posljednja opcija za njih, ali ne i nemoguća.

Već je otkazao turnir u Pekingu, mogao bi da se povuče i iz Šangaja. Ukoliko to učini, Saša Zverev bi mogao da ga stigne i da mu preotme prvo mjesto na ATP listi...

Šta je ITB sindrom?

Izvor: Matthieu Mirville / Zuma Press / Profimedia

Sindrom iliotibijalne trake (ITB) je česta povreda koljena usljed prekomjernog naprezanja, posebno kod sportista. Javlja se kada iliotibijalna traka, debela traka tkiva koja se proteže duž spoljašnje strane butine od kuka do potkoljenice, postane zategnuta ili upaljena. Ovo stanje može dovesti do značajne nelagodnosti i ograničiti fizičku aktivnost, zbog čega je neophodno da pojedinci razumiju njegove uzroke, simptome i mogućnosti liječenja. Rano prepoznavanje i rješavanje ITB-a može pomoći u sprečavanju dugoročnih komplikacija.

Siner i njegov tim sada moraju da rade na svemu tome kako bi spriječili dodatne komplikacije i eventualni odlazak na operaciju.