Kraj dominacije Janika Sinera: Saša Zverev će ga srušiti prije nego što počne sezona 2027

Nakon dva osvojena grend slema u sezoni, Saša Zverev može da potvrdi klasu na Završnom mastersu i da Janiku Sineru otme prvo mjesto na ATP listi.

Izvor: Schreyer / imago sportfotodienst / Profimedia

Italijanski teniser Janik Siner saopštio je da se povlači sa turnira u Pekingu, gdje će ove sezone nakon mnogo godina pauze konačno zaigrati i Novak Đoković. Trenutno prvoplasirani teniser na ATP listi nije spreman da se takmiči u Kini, a njegovi navijači zabrinuti su jer bi to moglo da se odrazi i na raspored u nastavku sezone. Posebno je zabrinjavajuće to što mu se dobrim rezultatima u posljednje vrijeme opasno približio Saša Zverev!

Iako je djelovalo da je Janik Siner veoma bezbjedan na vrhu rang liste, sada je sve izvjesnije da ćemo gledati nevjerovatnu borbu u završnici sezone. Siner ostaje prvi na planeti, Zverev je odmah iza njega - i ima dobre adute da se nada prvom mjestu na kraju godine, zbog svega što se dešavalo prije 12 mjeseci.

Prethodne sezone, Janik Siner je bio impresivan u samoj završnici godine i baš tada je stigao da osvoji ogroman broj bodova. Osvojio je turnir u Pekingu i za to dobio 500 poena, podbacio je u Šangaju gdje mu je pripalo samo 50 poena za ATP listu, a zatim je bio najbolji u Beču gdje je stigao do još 500 poena. Odmah sledeće nedjelje osvojio je i Pariz, što je turnir iz serije 1.000, a na Završnom mastersu je imao svih pet pobjeda i za to dobio 1.500 poena.

Sa druge strane, Saša Zverev nije imao impresivan završetak sezone prošle godine. On je ispao u četvrtfinalu Pekinga, pa u trećem kolu Šangaja, a zatim ga je upravo Janik Siner pobijedio u finalu Beča i polufinalu Pariza. Ni Završni masters nije mu donio mnogo bodova, jer je nakon pobjede nad Benom Šeltonom izgubio od Sinera i Feliksa Ože-Aljasima, pa nije uspio da prođe u polufinale.

Nakon što su obojici tenisera oduzeti bodovi koje su prethodne sezone osvojili u Pekingu, Janik Siner je na okruglo 11.000, dok je Saša Zverev trenutno na 9.630 bodova. Pošto je njemački teniser prijavio učešće u Pekingu, osvajanje trofeja na tom turniru već sada bi moglo da ga približi na manje od 1.000 bodova zaostatka za prvim mjestom.

Najveće pitanje u borbi za prvo mjesto na ATP listi je raspored koji ima italijanski teniser. Ukoliko se Janik Siner do kraja sezone ne pojavi ni na jednom turniru, on će sigurno izgubiti prvu poziciju na listi. Ukoliko prijavi neki od turnira, tek treba da vidimo u kakvoj je formi i koliko će mu biti teško da se odbrani od napada Saše Zvereva.

Jasno je da se njemački teniser u ovom trenutku nalazi u daleko boljem položaju, iako ima gotovo hiljadu i po bodova manje od najvećeg rivala za prvu poziciju. Igra u najboljoj formi, ove godine je i najbolji teniser na svijetu po ostvarenim uspesima, a do kraja takmičarske godine moraće da brani daleko manje bodova od Sinera. Sve to mu ide u korist, pa bi po prvi put u karijeri mogao da se domogne čelnog mjesta na listi - i možda prezimi na njemu.

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